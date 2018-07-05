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Юные жители Выхина-Жулебина смастерили рыбок из пластиковых бутылок
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Юные жители Выхина-Жулебина смастерили рыбок из пластиковых бутылок 

Управа района Выхино-Жулебино 5 июля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиал «Выхино» на кружке «Мир в ладошках» участники сделали объемную поделку «Рыбка» из пластиковой бутылки.
«Конструкция делается легко, ребята сами смогли смастерить рыбок для себя. Яркие рыбки всегда будут привлекать к себе внимание. Их можно использовать для оформления интерьера квартиры и дачного участка, они непременно станут украшением, например, для сада или водоема, бассейна, ванной комнаты и так далее», — говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что у ребят получились разные, яркие и красивые поделки. (вт)
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