Юные жители Выхина-Жулебина смастерили рыбок из пластиковых бутылок

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиал «Выхино» на кружке «Мир в ладошках» участники сделали объемную поделку «Рыбка» из пластиковой бутылки.

«Конструкция делается легко, ребята сами смогли смастерить рыбок для себя. Яркие рыбки всегда будут привлекать к себе внимание. Их можно использовать для оформления интерьера квартиры и дачного участка, они непременно станут украшением, например, для сада или водоема, бассейна, ванной комнаты и так далее», — говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что у ребят получились разные, яркие и красивые поделки. (вт)