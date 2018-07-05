28 стильных предметов мебели для хранения в гостиной

Хром, бронза, латунь

1. Шкаф Kolkata Новинка 2018 года — экзотичный шкаф Kolkata от Etro Home Interiors. Он назван в честь индийского города Калькутта, бывшего торговым центром Ост–Индской компании. Прообразом ему послужили старинные сундуки, в которых перевозили колониальные товары. Новинка может быть украшена бронзовым или латунным основанием, корпус покрыт антикварной печатной тканью с культовым мотивом Maison, декоративные ручки представляют собой фирменный логотип бренда. 2. Тумба V246 Бренд Aston Martin славится не только роскошными спортивными автомобилями, но и коллекцией мебели под эгидой Formitalia Luxury Group, в разработке которой принимают участие те же дизайнеры. Изящно вытянутая тумба с чуть скруглёнными углами корпуса носит название V246 и отделана натуральной кожей и шпоном ореха. Тонкие и светлые латунные ножки создают ощущение лёгкости, невесомости. 3. Консоль Ginza Консоль Ginza evo для фабрики Longhi создал итальянский дизайнер Алессандро Ла Спада, чей провокационный и эффектный стиль в дизайне уже стал узнаваемым. Для данной консоли он использовал натуральную замшу и хромированное основание.4. Шкаф CageШкаф Cage придумал дизайнер Ферруччо Лавиани для итальянской фабрики Emmemobili. Его дизайн построен на чёткой геометрии — прямых углах корпуса. Металлическая опора — из полированной латуни. Производитель предлагает сочетать разные породы дерева с разными цветами металла, благодаря чему можно создавать нетривиальные комбинации под конкретный интерьер. 5. Библиотека Parere Библиотека Parere от фабрики Amura предоставляет большую свободу для творчества. С её помощью можно выстраивать пространственные композиции из различных модулей, создавать бесконечное количество конфигураций. Дизайн построен на контрасте вертикальных стоек определённой толщины в отделке из ореха каналетто (дуба, клёна) и тонких горизонтальных полок из лакированного металла. 6. Система модулей Spazio Система модулей из коллекции Spazio от итальянского бренда Pianca создана по принципу конструктора. Ритм объёмов и пустот, сочетание отделок с разными тактильными и визуальными эффектами определяет её облик, а продуманные аксессуары и дополнения, например в виде встроенной стереофонической системы, делают удобной в использовании. 7. Модули C-SystemC-System от фабрики Flou состоит из горизонтальных модульных блоков. Компактные размеры и довольно лаконичные формы компенсируются благородной отделкой из шпона древнего окаменелого дерева или тонированного дуба, внутри используется натуральный мрамор. Модули дополнены стеклянными полочками и светодиодной подсветкой. Хранение украшений8. Витрина TurriЭту витрину из коллекции Melting Light разработал для итальянской фабрики Turri титулованный китайский дизайнер Цзян Фенг, сотрудничество с которым началось пару лет назад. В ней найден баланс двух разных культур и дизайнерских школ с поправкой на современную интерьерную моду. Лёгкий ориентальный характер проявляется в скруглённых фасадах и необычных ножках.

9. Бар Palawan Бар Palawan от гонконгского дизайнера Стивена Леунга выпускает бренд Visionnaire. Выразительно изогнутые формы бара на высоких ножках подчёркнуты материалами и отделкой. Фасад выполнен из лакированного дерева, боковины обиты кожей, а зеркальные дверцы украшены гравировкой. Впрочем, предусмотрены и другие варианты оформления фасада, что может кардинально поменять впечатление. 10. Мебель Carpanese Home Коллекция House of Art: Temptation, которую представляет компания Carpanese Home, — это сплав дизайнерских находок и актуального современного стиля. Компактная витрина с необычными угловатыми формами и глянцевым блеском фасада безусловно привлекает внимание и к себе, и к своему содержимому. Акцент на фактурах

11. Модульная система от Molteni&C Модульная система от фабрики Molteni&C имеет множество вариаций — от библиотеки с книжными полками до лаконичной стеновой панели с несколькими ящиками. Матовая или глянцевая отделка, светодиодная подсветка, возможность разместить ТВ–зону делают систему 505 невероятно универсальной. 12. Бар Forcola Бар Forcola от Rubelli Casa — ещё один необычный объект в нашей подборке. Его сконструировал архитектор Лука Скаккетти. Деревянный корпус выполнен из бука, опоры — из гнутого металла. В данном случае фасады бара отделаны металлизированным покрытием бронзового цвета, но существуют версии отделки в матовом лаке цвета Tortora и в шпоне розового дерева. 13. Мебель от Casamilano Коллекцию фабрики Casamilano пополнил комод Arne дизайнера Роберто Лаццерони. Его особенность — фасад, сложенный, как лоскутное одеяло, из кусочков брашированного и тонированного дерева. Столешница выполнена из закалённого стекла.14. Тумба Taylor Тумба Taylor от Flexform — произведение Карло Коломбо. Это элемент из серии шкафов для гостиной с лёгкой алюминиевой структурой, с раздвижными и распашными дверцами, отделанными кожей или шпоном. Топ может быть выполнен из дерева или мрамора. Отделка тыловой стороны шкафов позволяет размещать их в центре комнаты.15. Сервант Iron Премьера 2018 года — низкий сервант Iron по дизайну Джованны Адзарелло, созданный фабрикой Riva 1920. Его выразительная особенность — контраст прямоугольных форм с живой фактурой дерева, подчёркнутой финишем на основе масла и натурального воска с экстрактом сосны. Ящики собраны с помощью соединения «ласточкин хвост», а основанием служит металлическая опора из трубок. 16. Книжный шкаф от Giorgio Collection Книжный шкаф из коллекции Alchemy от Giorgio Collection поражает прежде всего своими отделками. Это и шпон африканского дерева сикомор с «тигровой» фактурой под глянцевым лаком, и серебристая натуральная кожа с фактурой под ящерицу, и флорентийский хрусталь в качестве вставки для сенсорной светодиодной системы подсветки. Композиционные решения

17. Hug TV Unit Композиция Hug TV Unit от Capital Collection сочетает в себе пару книжных шкафов Hug по бокам, дизайн для которых был придуман архитектором Лукой Скаккетти, и центральный телевизионный блок, выполненный в том же стиле. Элегантные и строгие линии, тщательная проработка деталей, отделка с использованием дерева Malabar ebony, нубука тёмно–серого цвета и деталей из бронзы — всё это делает дизайн мебели спокойным, но при этом изысканным. 18. Мебель Arca Коллекция Contemporary от итальянской фабрики Arca соединяет в себе современные приёмы дизайна с элементами в духе ар–деко. В этой композиции сочетаются необычные открытые полки в виде сот и центральный блок, состоящий из закрытых полок и полок за стеклянными дверцами.19. Шкаф ZiqquratШкаф Ziqqurat от Driade входит в серию Lab и представляет собой предмет экспериментального дизайна, в данном случае построенный на оптических и графических эффектах. 20. Шкафчик Wonder Шкафчик Wonder из коллекции Globe Trotter придумал для Roche Bobois дизайнер Марсель Вандерс. За фигурными дверцами он спрятал эффектный принт. 21. Стеллаж Lexington Стеллаж Lexington производит впечатление ажурного благодаря конструкции из ломаных тонких стальных прутьев и стеклянных полок. Это один из хитов фабрики Bontempi Casa. Причём цвета стальной рамы могут быть разными — от золотого до чёрного, а полки могут быть отделаны деревом или кожей. 22. Креденца Remix Креденца Remix для компании BD Barcelona Design создал испанский дизайнер Рамон Убеда. На корпусе, отделанном дубом, закреплены дизайнерские детали из лакированной латуни, оставшиеся от реализации прошлых проектов. Поэтому тираж ограничен. Мебель в стиле ар–деко

23. Комод Epoque&Co. Комод из серии Jacques от компании Epoque&Co. сделан из массива дерева. Столешница для него может быть деревянной или мраморной. Плавные линии корпуса дополнены витым резным декором и изогнутыми ручками. Данная версия комода выполнена в белом цвете.24. Комод от Vittorio GrifoniЕщё один классический комод в нашей подборке представлен флорентийской фабрикой Vittorio Grifoni. На этот раз вместо привычных патины и позолоты он декорирован цветочным рисунком на сдержанном сером фоне.25. Буфет от Roberto Giovannini Стиль фабрики Roberto Giovannini роскошен. Это видно на примере неоклассического буфета Majestic из коллекции Heritage. Помимо декоративных резных деталей он украшен настоящим сусальным золотом. 26. Витрина Contemporary Витрина из коллекции Contemporary от бренда Zanaboni представляет собой вариацию на тему ар–деко. Чёткая геометрия, оригинальная композиция, блеск металла, эффектный рисунок дерева — всё работает на экспрессивный образ. 27. Комод от Francesco Molon Необычный комод от фабрики Francesco Molon — новинка 2018 года. Выдвижные ящики напоминают собой стопку аккуратно сложенных книг и образуют выразительно изогнутую форму корпуса. Белый цвет и серебряная отделка дополняют картину. 28. Консоль Tiffany Консоль Tiffany от компании Selva входит в юбилейную коллекцию Gatsby, разработанную дизайнером Лоренцо Беллини в честь 50‑летия фабрики. Она выдержана в стилистике 1930‑х годов, поэтому в ней преобладают геометрические формы. В качестве отделки использованы древесина вишни, глянцевый лак, кожа и хром.