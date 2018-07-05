5 способов добавить стиля своему интерьеру

Даже те, кто ничего не знают о стилях интерьера и дизайнерских решениях, без труда отличат помещение, обставленное со вкусом, от обычной квартиры. Есть вещи, которые сразу задают атмосферу в комнате. О них я тебе и расскажу.

1. Мебель в стиле лофт

Стиль лофт в интерьере любят за практичность, минимализм и оригинальность. Он создан для просторных помещений, но элементы такого дизайна легко вписать в любую комнату. Ты можешь сделать это с помощью мебели. Авторскую мебель в стиле лофт создает московская студия «Тонкая грань». Здесь ты найдешь красивые, уникальные, при этом многофункциональные и надежные предметы для своей квартиры. Особенность индустриального интерьера — сочетание современной дизайнерской мебели с грубоватыми изделиями, сделанными под старину. Романтичные кресла в прованском стиле могут соседствовать с лаконичным столом-коробкой из деревянного массива. Рядом с классическим комодом с имитацией камина легко представить геометричные полки-соты. «Тонкая грань» доставляет мебель по всей России. Выбирай из каталога или заказывай предмет по своим параметрам. Специалисты студии — опытные дизайнеры. У них ты можешь заказать индивидуальный проект интерьера с использованием авторской мебели и оригинальных решений. Заказать мебель

2. Кованая мебель

Кованые изделия станут акцентом в интерьере с любым стилем: лофт, хай-тек, минимализм или французский шик. Главное — не перегружать комнату металлическими деталями. Оригинальную кованую мебель ты найдешь в интернет-магазине «Иван-Кузнец». У него собственное производство, поэтому здесь можно выбрать вещь любого размера. Здесь есть декоративные элементы: зеркало или панно в кованой раме, ключница, подставки для цветов. Кованая мебель — изящное кресло, роскошная кровать, лофтовые стеллажи, цельная прихожая с искусным узором — будет гармонично смотреться с природными материалами: деревом, кожей или камнем. Заказывай предмет по понравившемуся рисунку или изобретай свой дизайн. Мастера магазина выполнят заказ даже по словесному описанию. Вся мебель делается из полнотелого прутка или квадрата, поэтому она очень прочная. По Москве заказ доставят курьером, в другие регионы России — транспортной компанией. Заказать кованую мебель

3. Полигональная скульптура

Полигональные фигуры — абсолютный тренд современного дизайна. Ты наверняка видела их в оформлении витрин и торговых залов. В интерьере квартиры футуристичные головы животных из бумаги или картона выглядят не менее впечатляюще. Найти такой аксессуар можно в интернет-магазине полигональных конструкторов Saint-P Heads. Ты можешь заказать настенную голову, маску или настольную модель животного в виде конструктора. В комплект входит развертка, подробная инструкция по сборке со схемой, линейка, канцелярский нож и клей. Если тебе не интересно собирать модель — заказывай готовую. Ее могут сделать из крафт-бумаги, белого или цветного картона. По твоему желанию мастера магазина загрунтуют аксессуар или покроют акриловой краской. Все полигональные фигуры в Saint-P Heads — авторские разработки 3D дизайнеров магазина. Специалисты могут спроектировать и изготовить эксклюзивную модель по твоему желанию. Модель аккуратно упакуют в картонную коробку. По Санкт-Петербургу товар доставят курьером, по России — почтой. Выбрать полигональную скульптуру

4. Стильные шторы

Шторы могут изменить интерьер сильнее, чем новые обои. Чтобы создать свое оригинальное оформление комнаты, обратись к профессионалам. В хороших салонах можно вызвать на дом дизайнера по текстилю. В Москве такую услугу предлагает салон текстильного дизайна Dessin. Специалист изучит интерьер, твои пожелания и предложит несколько набросков с вариантами штор. Вы вместе выберете ткань и обговорите все детали. Затем дизайнер сделает замеры и подготовит полноценный эскиз. Особенность Dessin — огромный выбор тканей. У салона есть прямые договора с фабриками, что позволяет находить эксклюзивные ткани и даже те, что снимаются с производства. У салона свое ателье, где дизайнеры вместе со швеями и технологами воплотят любую твою идею. На современном оборудовании и с качественными материалами заказ выполнят в короткий срок. В среднем это занимает от 3 часов до двух недель с учетом ожидания тканей. Благодаря прямым поставкам с фабрик Dessin продает ткани по низким ценам. Кроме того, в салоне постоянно проходят акции и распродажи. Заказать дизайнера штор на дом 5. Стена, декорированная мозаикой

Керамическую плитку можно использовать не только в ванной, санузле или на кухне. Создавай свой уникальный интерьер в гостиной, спальне или любой другой комнате с помощью мозаики. В жилой комнате мозаикой стоит декорировать только одну стену или ее часть. В интернет-магазине «Арт Реал» ты найдешь готовую мозаику от итальянских, испанских, российских, китайских, немецких и турецких фабрик. Она может быть из разных материалов: металлическая, каменная или стеклянная. Если не смогла выбрать из каталога, специалисты магазина нарежут любую плитку или керамогранит. В твоем распоряжении более 150 вариантов форм мозаики, размера чипа и способа нарезки. Мастера «Арт Реал» могут создать индивидуальное панно любой сложности по твоему эскизу. Выбирай свой вариант раскладки или любимое изображение и переноси на стену в виде живописной мозаики. Любая картина в такой технике будет выглядеть эффектно. Выбрать мозаику