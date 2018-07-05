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Интерьер спальни в стиле прованс: 7 способов создать его своими руками
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Интерьер спальни в стиле прованс: 7 способов создать его своими руками 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
1. Светлые цвета
Лёгкому и воздушному интерьеру в стиле прованс свойственна светлая цветовая гамма. Белый, молочный, лавандовый, мятный, голубой — все они идеально приживутся в спальне, оформленной в стиле прованс.
Фото: Instagram anna_khromova_design
Фото: Instagram by_home.ru  Фото: Instagram kushnerova.visualization
2. Обилие белого дерева
Более специфическая особенность направления — много дерева в оформлении (прованс — это всё-таки деревенский, провинциальный стиль). Но дерева непростого, а покрашенного — белого. Белые деревянные оконные рамы, мебель, отделка стен — все средства хороши.
Фото: Instagram kudryavtseva_design
3. Винтажная и кованная мебель
Прованс, как любой французский стиль, любит винтажную мебель, с историей. Поищите старинные предметы на барахолках, на чердаке или декорируйте новые модели под старину: иногда на поверхности достаточно сделать потёртости — и вещь приобретёт винтажный вид.
Фото: Instagram by_home.ru  Также мебель в стиле прованс часто бывает кованной. Это относится и к элементам декора, в том числе люстрам.
Фото: Instagram imodern.ru  4. Много текстиля
Стильный деревенский уют немыслим без текстиля, в спальне — и подавно. Не жалейте пледов, подушек, ковров — все они будут как никогда уместны.
Фото: Instagram woodom.su  5. Растительные мотивы в интерьере
Цветочные принты — одна из самых узнаваемых черт стиля. Их можно встретить и на текстиле, и на обоях. В спальне в стиле прованс можно смело использовать цветы и там, и там.
Фото: Instagram by_home.ru  Фото: Instagram gaidavictoria
Живые растения также приветствуются в интерьере в стиле прованс. Это могут быть домашние цветы в горшках или пышные букеты.
Фото: Instagram mariya_gromakova
6. Обилие декора
Провансу совершенно не свойственно стремление к современному минимализму. В такой комнате можно смело расставлять милые детали на открытых поверхностях, вешать на стены фото домочадцев и использовать другие «тёплые» приёмы декорирования.
Фото: Instagram by_home.ru  7. Много света
Воздушный по определению, прованс требует много света в комнате. В идеале, конечно, в ней нужна пара больших окон. Если такой роскоши нет (что для городской квартиры не редкость), добавьте источники освещения — те же кованные светильники или свечи с естественным тёплым светом справятся с задачей на ура.
Фото: Instagram by_home.ru
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