Интерьер спальни в стиле прованс: 7 способов создать его своими руками

1. Светлые цвета

Лёгкому и воздушному интерьеру в стиле прованс свойственна светлая цветовая гамма. Белый, молочный, лавандовый, мятный, голубой — все они идеально приживутся в спальне, оформленной в стиле прованс.

Фото: Instagram anna_khromova_design

Фото: Instagram by_home.ru Фото: Instagram kushnerova.visualization

2. Обилие белого дерева

Более специфическая особенность направления — много дерева в оформлении (прованс — это всё-таки деревенский, провинциальный стиль). Но дерева непростого, а покрашенного — белого. Белые деревянные оконные рамы, мебель, отделка стен — все средства хороши.

Фото: Instagram kudryavtseva_design

3. Винтажная и кованная мебель

Прованс, как любой французский стиль, любит винтажную мебель, с историей. Поищите старинные предметы на барахолках, на чердаке или декорируйте новые модели под старину: иногда на поверхности достаточно сделать потёртости — и вещь приобретёт винтажный вид.

Фото: Instagram by_home.ru Также мебель в стиле прованс часто бывает кованной. Это относится и к элементам декора, в том числе люстрам.

Фото: Instagram imodern.ru 4. Много текстиля

Стильный деревенский уют немыслим без текстиля, в спальне — и подавно. Не жалейте пледов, подушек, ковров — все они будут как никогда уместны.

Фото: Instagram woodom.su 5. Растительные мотивы в интерьере

Цветочные принты — одна из самых узнаваемых черт стиля. Их можно встретить и на текстиле, и на обоях. В спальне в стиле прованс можно смело использовать цветы и там, и там.

Фото: Instagram by_home.ru Фото: Instagram gaidavictoria

Живые растения также приветствуются в интерьере в стиле прованс. Это могут быть домашние цветы в горшках или пышные букеты.

Фото: Instagram mariya_gromakova

6. Обилие декора

Провансу совершенно не свойственно стремление к современному минимализму. В такой комнате можно смело расставлять милые детали на открытых поверхностях, вешать на стены фото домочадцев и использовать другие «тёплые» приёмы декорирования.

Фото: Instagram by_home.ru 7. Много света

Воздушный по определению, прованс требует много света в комнате. В идеале, конечно, в ней нужна пара больших окон. Если такой роскоши нет (что для городской квартиры не редкость), добавьте источники освещения — те же кованные светильники или свечи с естественным тёплым светом справятся с задачей на ура.

Фото: Instagram by_home.ru