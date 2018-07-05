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Завидуем молча: 5 самых дорогих домов Костромской области
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Завидуем молча: 5 самых дорогих домов Костромской области 

Kostroma.Today 5 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
1.
Начнем с самого дешевого из дорогих. Итак, «бюджетный» вариант. Этот коттедж стоит всего 25 миллионов и порадует своего владельца 7 комнатами, тремя саунами и отапливаемым гаражом. Находится он на улице Лагерной.
2.
А этот «зАмок» из красного кирпича обойдётся в 26 миллионов. В замке имеется потрясающая штука — двухэтажная спальня. А к ней — разные приятные мелочи: бассейн, сауна, комната отдыха и, как пишет хозяин, даже туалет. Твердыня находится на улице Симановского.
3.
А это вариант чуть дороже. За 26 миллионов и 400 тысяч рублей можно приобрести домик в ювелирном раю — Красном-на -Волге. Все скромно: два туалета, гостиная, спальня и постирочная. В доме — два этажа.
4.
Это поместье с домом в 2 этажа и территорией в 30 соток (правда, без крепостных) в деревне Ильинское можно купить за 27 миллионов. В доме имеется 3 спальни, 2 ванные, каминный зал и зимний сад. А в цоколе — целый банный комплекс.
5.
Этот вариант уже для людей побогаче. Коттедж за 45 миллионов имеет 4 этажа. Если от игры в бильярд, который есть в доме, вспотеешь, то душ здесь можно принять на любом этаже. А для любителей погорячее сделана отдельная баня с парилкой. Счастье ценой в 30 костромских однокомнатных квартир находится в посёлке Караваево.
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