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5 «пыльных» оттенков, которые невероятно популярны этим летом
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5 «пыльных» оттенков, которые невероятно популярны этим летом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Всё многообразие цветовой палитры позволяет нам смело экспериментировать со всеми существующими оттенками и находить себе разноцветных фаворитов. Если вы до сих пор любили яркие образы, то самое время немного успокоиться и обратить внимание на новый и более спокойный тренд — пыльные оттенки.5 «пыльных» оттенков, которые невероятно популярны этим летомПыльный кедр Оттенок «пыльный кедр» находится где-то на пересечении нежно
розового цвета с красным вином, он выглядит, действительно, припыленным. Этот
оттенок очень уютный и теплый, что не лишает его яркости с налетом ретро. Плюс
«пыльного кедра» в том, что он, в отличие от своего розового собрата, подходит
женщинам любых возрастов. Если розовый у нас ассоциируется с юношеской
инфантильностью, то «пыльный кедр» будет уместен, как на юных девушках, так и  на более зрелых дамах.
Пыльный голубой В противовес оттенкам розового всегда шли оттенки голубого. Следовательно,
альтернативой «пыльному кедру» будет оттенок «пыльный голубой». Этот цвет
универсален сразу по нескольким параметрам. Во-первых, он идеально впишется в  дресс-код официальных мероприятий и будет не хуже смотреться на неформальных
встречах с друзьями. Во-вторых, этот цвет подходит девушкам всех цветотипов,
выгодно оттеняя их внешние данные.
Сиреневый туман Еще один пыльный оттенок проходит под названием «сиреневый
туман». Это пыльный сиреневый цвет, который отсылает нас одновременно к нарядам
викторианской эпохи, и к платьям в стиле 80-ых, уже несколько лет не выходит из  списка самых модных трендов.
Жаворонок Оттенок «Жаворонок» с легким горчичным тоном также входит в  ряды пыльных оттенков. Он считается цветом года по версии института Pantone и,
в отличии от вышеназванных оттенков, выглядит более ярким, чем и привлекает
внимание. Поэтому, можете быть уверены, что в «жаворонке» вас точно не  проигнорируют.
Зеленый чай Оттенок «зеленого чая» один из многих пыльных оттенков
зеленого цвета. Отлично подойдет всем фанаткам светлых и нежных образов,
которые не могут представить свою жизнь без пастельных платьев и рубашек. Он  также многогранен в использовании, что поможет создать с ним образы для офиса
или для обычной прогулки. Читайте также: Классика жанра: Черный и белый — идеальное сочетание цветов Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом
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