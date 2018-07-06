5 «пыльных» оттенков, которые невероятно популярны этим летом

Всё многообразие цветовой палитры позволяет нам смело экспериментировать со всеми существующими оттенками и находить себе разноцветных фаворитов. Если вы до сих пор любили яркие образы, то самое время немного успокоиться и обратить внимание на новый и более спокойный тренд — пыльные оттенки.5 «пыльных» оттенков, которые невероятно популярны этим летомПыльный кедр Оттенок «пыльный кедр» находится где-то на пересечении нежно

розового цвета с красным вином, он выглядит, действительно, припыленным. Этот

оттенок очень уютный и теплый, что не лишает его яркости с налетом ретро. Плюс

«пыльного кедра» в том, что он, в отличие от своего розового собрата, подходит

женщинам любых возрастов. Если розовый у нас ассоциируется с юношеской

инфантильностью, то «пыльный кедр» будет уместен, как на юных девушках, так и на более зрелых дамах.

Пыльный голубой В противовес оттенкам розового всегда шли оттенки голубого. Следовательно,

альтернативой «пыльному кедру» будет оттенок «пыльный голубой». Этот цвет

универсален сразу по нескольким параметрам. Во-первых, он идеально впишется в дресс-код официальных мероприятий и будет не хуже смотреться на неформальных

встречах с друзьями. Во-вторых, этот цвет подходит девушкам всех цветотипов,

выгодно оттеняя их внешние данные.

Сиреневый туман Еще один пыльный оттенок проходит под названием «сиреневый

туман». Это пыльный сиреневый цвет, который отсылает нас одновременно к нарядам

викторианской эпохи, и к платьям в стиле 80-ых, уже несколько лет не выходит из списка самых модных трендов.

Жаворонок Оттенок «Жаворонок» с легким горчичным тоном также входит в ряды пыльных оттенков. Он считается цветом года по версии института Pantone и,

в отличии от вышеназванных оттенков, выглядит более ярким, чем и привлекает

внимание. Поэтому, можете быть уверены, что в «жаворонке» вас точно не проигнорируют.

Зеленый чай Оттенок «зеленого чая» один из многих пыльных оттенков

зеленого цвета. Отлично подойдет всем фанаткам светлых и нежных образов,

которые не могут представить свою жизнь без пастельных платьев и рубашек. Он также многогранен в использовании, что поможет создать с ним образы для офиса

или для обычной прогулки. Читайте также: Классика жанра: Черный и белый — идеальное сочетание цветов Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом