Дом недели: в гостях у дизайнера Оксаны Бутман

Дом в Новой Москве, построенный по типовому канадскому проекту, дизайнер Оксана Бутман оформила в стиле «современная английская классика».

«Меня вдохновляли интерьеры Нины Кэмпбелл», — рассказывает Оксана. Знаменитая англичанка, автор пяти книг о современном интерьере, не только оформляет квартиры и дома, но и выпускает под собственным именем мебель, текстиль и обои.

Для гостиной Оксана выбрала комод из коллекции Nina Campbell, в других помещениях использовала ткани и обои той же марки. Они послужили своеобразным камертоном при создании интерьера, который выглядит абсолютно современным, но опирается на традиции.

Типовой дом Оксане пришлось перепланировать. Вход из гаража был прямо в гостиную, что непрактично, поэтому было решено сделать коридор из гаража, уменьшив площадь гостевой комнаты. Благодаря этому тамбуру запахи выхлопных газов и звуки из гаража не попадают в гостиную.

В кухне хотелось больше света, поэтому проект дома был отзеркален и окна кухни стали выходить на юг. Еще одна переделка затронула ванную комнату и гардеробную. Расположение дверей изменили, чтобы сквозной стала гардеробная, а не ванная комната, как это было изначально.

Каркас дома деревянный, поэтому на пол положили инженерную доску, устойчивую к различным температурным и другим изменениям. В отделке использовались натуральные материалы: настоящие гипсовые молдинги, краска, обои, плитка и керамогранит.

Колористика интерьера сложная: оформляя личные комнаты, дизайнер постаралась учесть не только пожелания членов семьи, но и астрологические рекомендации. В общих помещениях ориентировалась на проверенные сочетания цветов.

В столовой окна выходят на лес, поэтому хотелось, чтобы экстерьер перешел в интерьер — этим и обусловлен выбор зеленых обоев, текстиля на стульях и шторах Zoffany.

Гостиная сделана как комната-«арбуз»: красный диван Nobilis — его мякоть, зеленые кресла Marieʼs Corner в ткани Dedar — арбузные корочки, кушетка той же марки в ткани Nobilis — косточки в светлой мякоти.

Старший сын, по гороскопу Рыбы, хотел синий цвет в своей комнате, поэтому обои Nina Campbell с рыбами очень удачно вписались не только в цветовую гамму, но и в астрологию.

В кабинете была использована цветовая гамма, соответствующая цвету дня рождения хозяина дома по системе колор-астрологии.

Английский интерьер, в целом выдержанный и спокойный, всегда предполагает наличие неожиданного предмета. Нина Кэмпбелл прямо советует добавлять в него что-нибудь безумное. Здесь эту роль играет корова Владислава Мамышева-Монро, которая стоит в холле. Она была приобретена на благотворительном аукционе еще до того, как появился этот дом, поэтому Оксана называет ее «музой».

Холл Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: керамогранит, Arcadia Мебель: зеркало и консоль, Ecco Trading Освещение: лампа, Porta Romana Декор: скульптура «Красотка» Владислава Мамышева-Монро

Гостиная Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: инженерная доска, Trade Forest Мебель: диван, Nobilis; кушетка и кресла, Marieʼs Corner; кресла, Jim Thompson; комод, Nina Campbell; придиванные и журнальные столики, Ecco Trading; круглый столик и зеркало, Julian Chichester Освещение: лампы-ананасы, люстра и бра, Brabin & Fitz; лампы, John Richard Камин: Chesneys Декор: работы художника Даниила Федорова «Надзвездная красота» и портрет хозяйки дома; картина «Самолеты на воде» Юрия Воронова

Кухня Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: керамогранит, Arcadia Мебель: гарнитур, Archeos; стол и стулья, Julian Chichester Освещение: фонарь в виде перевернутого ведра, Vaughan; красный светильник, ИКЕА Декор: репродукция Trowbridge

Столовая Отделка: краска, Little Greenе; обои, Zoffany Напольное покрытие: инженерная доска, Trade Forest Мебель: стол и стулья, Lando; кушетка, Marieʼs Corner; комод, Ecco Освещение: торшеры, Objet Insolite; люстра, Pottery Barn Декор: репродукция «Орхидея», Trowbridge

Спальня Отделка: обои, Sanderson Напольное покрытие: инженерная доска, Trade Forest Мебель: кровать и прикроватные тумбочки, Leporello; кресло-кушетка, Marieʼs Corner; зеркальный комод, Julian Chichester; столик, Graham and Green Освещение: настольные лампы и торшер, Mis en Demeur Декор: репродукции, Trowbridge

Комната подростка Отделка: обои, Nina Campbell; краска, Dulux Напольное покрытие: инженерная доска, Trade Forest Мебель: стол и приковатные тумбы, Ecco Trading; кровать, Orizzonti Освещение: бра, Pottery Barn

Кабинет Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: инженерная доска, Trade Forest Мебель: диван, Nobilis; стол, Julian Chichester; кресло, NWW Освещение: люстра, Pottery Barn Декор: картина, Ecco Trading

Ванная комната Отделка: настенная плитка, Etrurria; обои, Nina Campbell Мебель и сантехника: Villeroy&Boch Смесители: Nicolazzi Освещение: лампа, Zara; бра, Pottery Barn

Гостевой санузел Отделка: обои, Sandberg Сантехника: Duravit Starck Мебель: лестница-стеллаж, ИКЕА