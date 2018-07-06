Как профи обыгрывают розетки и выключатели в интерьере

Совсем не обязательно прятать розетки и выключатели в интерьере квартиры. Лучше наоборот — выделять их и использовать как декор. О том, как это сделать, рассказал дизайнер Макс Жуков.

Электроустановки могут передавать дух, атмосферу и стиль вашего интерьера. Выбирайте лаконичные розетки и выключатели с прямыми формами, чтобы подчеркнуть дух минимализма и хайтека. И наоборот, керамические выключатели с поворотным механизмом и деревянной ручкой — отличное дополнение к гранжевому лофту.

Так как выключатели могут выполнять и декоративную функцию, выделяйте их. Например, поставьте антрацитово-черные розетки и выключатели на светлые стены, и они тут же начнут играть в одной связке с черным журнальным столиком.

Теперь можно забыть о проводах под ковром или внешних датчиках движения с кабель-каналами. Смело заводите любые слаботочные системы в стены и аккуратно выводите их при помощи разных накладок.

В современном дизайне прием «мимикрии» (маскировки) особенно актуален. Например, можно взять фрагмент обоев, вставить их в рамку выключателя и даже заклеить клавишу, максимально скрыв все намеки на присутствие выключателей и розеток в интерьере.

Любителям эко-тематики понравится идея использовать рамки для розеток и выключателей из натуральных материалов, например, дерева или камня. Можно с легкостью подобрать рамку под ваш паркет, столешницу или мебель.

Есть коллекции с огромными палитрами цветов. С ними вы точно подберете выключатель под цвет вашего покрывала или пуфика.

Например, существуют сенсорные выключатели, на которые можно запрограммировать до 16 контуров. То есть один выключатель может заменить до 16 позиций — от включения бра до закрывания роллетов на окнах в гостевом домике.

На обложке: дизайн-проект ToTaste Studio.