10 сочных вещей желтого цвета для самого яркого лета

Что надеть

Тут можно развернуться на широкую ногу: начиная от льняных брючных костюмов и сетов с юбками и шортами, заканчивая легкими платьями, юбками миди и даже купальниками. Обязательно отдавайте предпочтение именно сочному желтому — как вкусное мороженое из манго — тогда летом точно скучно не будет. Если желтый цвет вас немного пугает, но вы хотите оставаться в тренде и дать ему шанс, то начните с выбора шортов или юбки — так вы не будете опасаться того, что эти оттенки могут вам не подойти. Или просто разбавьте образ яркими аксессуарами.

Чем дополнить образ

Так вот, фанатам минимализма и проверенных аутфитов типа «джинсовые шорты и белая футболка» или «простое однотонное платье» — для вас дизайнеры подготовили яркие украшения и аксессуары. Можно найти крупный пластиковый браслет на запястье или элегантный шарфик для экспериментов с французским стилем. А можно поменять свою скучную черную сумку на сумасшедшую желтую, чтобы добавить яркий акцент в образ. Это даже может быть модель необычной формы — гулять так гулять, как говорится.

С чем носить

Самое модное сочетание, которое it-girls позаимствовали на показе Jacquemus — это черно-белый гороховый принт и вещи желтого цвета. Причем совершенно неважно, как вы распределите эти вещи в своем аутфите — от перемены мест слагаем, как известно… А если именно вещь желтого цвета вы хотите сделать главной звездой номера, то оставьте остальное однотонным и спокойным, сделав выбор, например, в пользу черного. Ну, а наших любимых безумцев, конечно, не остановим от total yellow look, потому что если Рианна может, то чем мы хуже?