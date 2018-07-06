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Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
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Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды 

Sputnik Узбекистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Для некоторых дизайнеров именно достопримечательности и звуки французской столицы стали источником вдохновения.
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