Как сделать балдахин своими руками: 7 идей, которые приведут вас в восторг

Балдахин в спальне

1. Балдахин на подвесных каркасах

В этой спальне, приближенной к расслабленному стилю бохо, каркасы выполнены из бамбука и подвешены на веревки к потолку. В качестве ткани для балдахина выбран легкий тюль — его можно завязывать в узлы или распускать, в зависимости от времени суток и вашего желания.

Фото: Instagram curly_design

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se Если хотите повторить этот пример, необязательно искать бамбуковые каркасы. Подойдет любое дерево или полые трубки, но желательно, чтобы они были тонкими. Также не выбирайте плотную тяжелую ткань — крепление ее не выдержит.

2. Балдахин на деревянных балках

В этой спальне ткань подвесили к деревянным балкам на потолке. Чтобы сделать подобную конструкцию, нужно присоединить балки к потолку по периметру кровати (отмечайте место для балок с зазорами чуть дальше периметра кровати, чтобы не путаться в метрах ткани, лежа на ней), и подвесьте ткань. Желательно лен или хлопок — не совсем прозрачные, но и не тяжелые. Можно сделать балки по типу карнизов, чтобы раздвигать балдахин при желании.

Фото: Instagram linari.decor

Фото: Instagram linari.decor

3. Балдахин на вертикальных стойках

Это вариант классического балдахина, когда прямоугольный каркас закрепляют на четырех «столбиках». У некоторых производителей и брендов можно встретить такие кровати — остается только выбрать подходящую ткань и подвесить ее, наподобие шторы. Также можно просто накинуть ткань балдахина на каркас, это создаст расслабленную атмосферу — то, что нужно для сна. Выбирайте текстиль, который подойдет вашему стилю: например, лен и хлопок хорошо смотрятся в спальнях в современном стиле, скандинавском или морском. А органза и атлас — идеальны для классических спален.

Фото: Instagram tuftandtrim

Иногда стойки украшают гирляндами или вьющимися искусственными растениями.

4. Балдахин-«парус»

Так называют пологи, которые нависают под потолком над кроватью. Ткань закрепляют на двух перекладинах наверху, и в зависимости от длины и типа материала она или спадает вниз на кровать, или висит над ней. Повторить такой балдахин в своей квартире нетрудно — достаточно закрепить две рейки на потолке и выбрать понравившуюся ткань.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se 5. Балдахин с куполом

Пожалуй, это самый популярный вид балдахина. Его можно закрепить над кроватью, посередине или таким образом украсить изголовье — зависит от ваших предпочтений. Каркасом купола может быть обруч — достаточно закрепить ткань на обруче и поднять на веревке. Тогда и получится купол.

Фото: Instagram numero74_official

Фото: Instagram goodhomesmagazine

Фото: Instagram curly_design

Для детской такой балдахин — самый популярный вариант, его тоже легко сделать самостоятельно. Только придется поискать обруч маленького диаметра или взять, например, кольцо для шитья. Выбирайте легкие струящиеся ткани и импровизируйте с декором балдахина: можно подвесить бумажные гирлянды, игрушки или фонарики.

Фото: Instagram gnezdo_kids

Фото: Instagram radugaofficial

Фото: Instagram love_lavka_love

Фото: Instagram bibo.by Если вы решили сделать балдахин своими руками, вам пригодится эта видеоинструкция.

Уличные балдахины

1. Балдахин-конус для балкона

Почему бы не сделать балдахин на открытом балконе? Он поможет защититься от насекомых и создаст особую атмосферу уюта. Проще всего сделать балдахин с куполом — его достаточно закрепить на потолке балкона с помощью крючка.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se 2. Балдахин в зоне отдыха на даче

Зона отдыха на свежем воздухе — это лучшее решение для лета. Чтобы скрыться от яркого солнца и насекомых, сделайте балдахин.

Если у вас на открытой террасе стоит кровать, поставьте вокруг нее 4 столбика, соединенных каркасом, и навесьте легкий тюль над кроватью.

Фото: livethemma.ikea.se Балдахином можно оформить шезлонги на даче. Если они стоят на террасе или в тени деревьев, крючок для полога можно будет прикрепить к потолку или ветке. Также можно протянуть веревку между деревьями — и закрепить крючок балдахина на ней.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se Фото: Instagram interior_delux

Что нужно, чтобы сделать балдахин самостоятельно?

Стандартный набор инструментов и вещей для создания балдахина выглядит примерно так:

ткань нужной длины, выбирайте длиной не менее 2-х метров; материалы для каркаса — деревянные балки или полые трубы; обруч — для карниза в виде конуса; крючок и веревки — чтобы подвесить конусный карниз под потолок; рейлинги — для крепежа балдахинов-«парусов»; крепежи: саморезы и дюбели.

В общем виде процесс делится на три этапа:

пошив балдахина желаемой формы и размера, сбор и фиксация конструкции для балдахинов, фиксация ткани на карниз.

Фото: Instagram alltowall

Фото: Instagram nadjaaleth

Фото: Instagram alltowall

У вас все получится — смело принимайтесь за дело!