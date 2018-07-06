Самый элегантный стиль в истории — ар-деко: как его применить

Стиль ар-деко — французский, но получил распространение практически везде. В Великобритании, Канаде, США, Австралии и других странах он используется для оформления загородных домов, вилл и особняков, апартаментов и пентхаусов.

В этой статье мы рассмотрим главные характерные признаки этого стиля в дизайне интерьера и узнаем, с помощью какой мебели мы можем реализовать идею ар-деко у нас, в России.

Мягкая мебель с отделкой в технике капитоне в стиле ар-деко

Обивки с пуговицами-капитоне для мягкой мебели в стиле ар-деко — классическое решение. Их можно увидеть на диванах, креслах, полукреслах и пуфах, козетках и банкетках. Популярны такие модели диванов, как кабриоле, кэмелбэк, таксидо и честерфильд.

Венецианские зеркала и зеркала Starburst

Венецианскими называют роскошные зеркала с зеркальной же рамой, иногда с эффектами потёртостей в стиле антик, деревянными рамами с резными элементами, искусно созданными декоративными царапинами. Выглядят они исключительно красиво и аристократично.

Зеркала Starburst в виде солнца обычно сделаны с металлическим обрамлением в форме лучей, при этом сам солнечный диск и служит зеркалом. Столь модные варианты вы можете встретить во многих стилях в дизайне интерьера.

Геометричные, французские и другие орнаменты

В стиле ар-деко используется два типа орнаментов — геометричные и французские. Геометричные обычно выполнены в виде треугольников, ромбов или строгих широких линий, а французские включают геральдическую лилию и различные арабески. В ар-деко также используется орнамент дамаск, гленчек, иногда меандр и принт чешуи. Здесь вполне уместны зебровые, леопардовые и змеиные принты.

Текстильные панели и изголовья в дизайне спальни

В оформлении спальни в стиле ар-деко текстиль занимает топовую позицию. Здесь можно встретить огромные изголовья и большие кровати, дополнительные пуфики и козетки, сложные тяжёлые шторы и подушки с геометричными орнаментами, о которых вы узнаете ниже.

Зеркальная мебель и отделка

Зеркала — настолько важный символ ар-деко, что без них нельзя и представить подобный интерьер. Зеркальная отделка используется не только для стен, но и для мебели — комодов, консольных столиков, письменных столов, прикроватных тумбочек, столовых групп, кроватей и даже диванов.

Мнение редакции Roomble:

— Покупать мебель в стиле ар-деко лучше всего у производителей из Италии или Турции. В этом случае мы говорим о премиум-сегменте и довольно недорогой замене.

Золотые аксессуары в дизайне интерьера

Золотые аксессуары — светильники, скульптуры, подносы, декоративные статуэтки, блюда и другие детали — это неизменная часть стиля ар-деко. Они придают интерьеру глубину, дополняют его благородным сиянием ценного металла и добавляют роскоши.

Этнические аксессуары, панно и деревянная мебель с колониальной атмосферой

Этнические аксессуары и панно, а также мебель из резного дерева с лёгкой колониальной атмосферой в стиле ар-деко используется далеко не всегда. Но всё же в Великобритании и США этот приём довольно популярен, поэтому на него тоже стоит обратить внимание.

Иногда подобные этнические комоды осовременены, например выполнены из белой древесины, металла, тогда как в оригинале такие предметы мебели часто яркие — красные, синие, жёлтые и так далее.

Французская классическая мебель в дизайне столовой

Столовая в стиле ар-деко выглядит особенно элегантно — мебель на изящных тонких ножках, мягкие полукресла с ультракачественной текстильной обивкой, тёмные акценты. Все это делает столовую особенно презентабельной на фоне вариантов в других стилях оформления интерьера.

Дизайн чёрно-белой кухни в стиле ар-деко с французской «шахматкой»

Раскладка плитки «шахматкой» — исключительно французский вариант и используется в стиле ар-деко с самого его возникновения. Существуют разные разновидности «шахматки» — от простых, где всего два типа плитки, чёрного и белого цветов, до сложных, с декоративными вставками, бордюрами и другими мелкими деталями.

Мебель с металлическими золотыми и серебряными ножками

Один из основных атрибутов стиля ар-деко — мебель с золотыми или серебряными ножками и другими элементами, окрашенными в оттенки благородных металлов. Она добавляет интерьеру геометричности, шика и элегантности, красиво подчёркивая сложный интерьер лаконичными штрихами.

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