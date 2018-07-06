Ретро-сталинка с французским настроением

Текстиль для оформления оконных проёмов подбирался в самом конце проекта, с учётом уже сложившегося настроения. Так, кухню украсили римские шторы с орнаментом в виде дамасков, гостиную — плотные, обрамлённые кисточками портьеры

Супружеская пара с дочерью-студенткой приобрела квартиру в центре Москвы на последнем этаже сталинского дома. На территории однушки требовалось выделить отдельную комнату для молодой девушки, а также спальные места для родителей и часто ночующих гостей. Хозяева обозначили желаемую эстетику как «уютный коктейль из стилей», но просили сохранить оригинальный паркетный пол.

Уютную обстановку жилища дополнил декоративный камин с неоклассическим порталом и зеркальной вставкой на месте топки

Перепланировка

Очертания квартиры представляют собой почти правильный прямоугольник, из несущих конструкций — только балки и ригели. В интерьере два окна, одно из которых выходит на открытый балкон, но производить какие-либо манипуляции по его остеклению или присоединению — запрещено, так как дом на Садовом кольце подпадает под строгие требования к оформлению фасада. В ходе перепланировки жилую комнату разделили перегородкой на два отдельных помещения: гостиную организовали у окна, в противоположной части — спальню дочери. Границы влажных зон остались на своих местах. Чтобы иметь возможность изолировать кухню и гостиную, к разделяющему их простенку добавили двери-гармошки. При желании проём можно полностью открыть, сложив полотна в «стопку».

Оптимальным решением для кухни стал принцип вертикального многоярусного расположения секций. Добраться до антресолей хозяйка сможет с помощью специальной передвижной лестницы

Системы хранения

Приятная особенность сталинского дома — высокие потолки — способствовала реализации ещё одного пожелания владельцев, а именно: обеспечить объёмные системы хранения, не нарушая при этом общего ощущения простора на территории их маленькой квартиры. Так, высокий шкаф в гостиной со стандартной глубиной 60 см практически исчезает из поля зрения благодаря тому, что его торец, обращённый лицом к входящему, облицован зеркальной плиткой треугольного формата.

Двуспальный раскладной диван в гостиной обеспечивает комфортные спальные места представителям старшего поколения семьи, а диван в кухне — для остающихся на ночь родственников или друзей.

Все декоративные детали в этом интерьере — это прошедшие предварительный дизайнерский отбор старинные предметы из коллекции заказчиков

В спальне пристенный гардероб для одежды такой же глубины дополнен навесной полкой, закреплённой высоко в зоне рабочего стола. В кухне функцио­нально задействована вся плоскость длинной стены: линейную мебельную композицию с белоснежными фасадами нарастили третьим рядом секций, а также добавили колонку с ячейками для хранения бутылок вина.

Хозяйка комнаты, юная студентка университета, в отделке стен предпочла более тёмную палитру. Для учебных занятий рядом с кроватью организована компактная рабочая зона с письменным столом-бюро

Ремонт

Новую перегородку между гостиной и спальней частично собрали из матовых стеклоблоков. Данный приём позволил впустить естественный свет в комнату дочери, которая предназначена не только для сна, но и для учебных занятий студентки. У авторов получилось сохранить оригинальный наборный паркет в жилых зонах, его поверхность отциклевали и покрыли лаком. В остальных помещениях сделали наливной пол, который сверху облицевали керамической плиткой под мрамор. Чтобы скрыть инженерные коммуникации, потолки опустили на 20 см в ванной комнате, а также над встроенным шкафом в гостиной и холле. В остальных помещениях удалось оставить первоначальную высоту (3,4 м), подчеркнув её дополнительно закарнизной подсветкой.

Пластиковые окна в квартире были новые, с хорошей звукоизоляцией. Поэтому заменили только глухую вставку в балконной двери на прозрачный стеклопакет, а также обновили кованое балконное ограждение. Отдельного внимания заслуживает элегантное покрытие стен, словно задрапированных мерцающей шёлковой тканью. Подобный визуальный эффект получен с помощью жидкой декоративной штукатурки. Важным компонентом в её составе служит шёлковое волокно и металлизированные частицы, которые переливаются и бликуют, как благородный текстиль.

Авторы максимально отказались от встроенного технического света и обошлись исключительно декоративными осветительными приборами, что позволило сохранить аутентичную атмосферу жилища, которая по-особенному раскрывается в тёмное время суток.

Гостиная

Дизайн

Интерьер представляет собой микс классического и ретростиля, позволивший превратить «сталинку» в подобие парижских апартаментов. Особенности французского стиля нашли отражение в решении дверей и перегородок, филёнчатых фасадах кухни и шкафов, зеркалах с фацетом, а также в облике портала декоративного камина. Всё это комфортно соседствует со светильниками периода сталинского ампира и художественными полотнами из коллекции заказчиков. Гамма основной зоны — сдержанная, без резких контрастов. Слегка выцветшие пастельные оттенки дополнены «мазками» из серо-синих аксессуаров, которые перекликаются с дизайном комнаты дочери, обеспечивая единство.

Интерьер влажной зоны приближен к дизайну жилых помещений. Верхняя половина стен облицована плиткой с дамасским узором, вторящим орнаменту на кухонной шторе, а нижняя часть представляет керамическую имитацию деревянных панелей-буазери

В домах сталинской застройки всегда есть момент неизвестности: что мы найдём в стенах, в каком состоянии окажутся коммуникации, сможем ли решить вопрос с переносом газовой подводки и счётчика? Все эти сюрпризы подстерегали нас и в начале реализации этого проекта. А дальше процесс шёл достаточно легко и планомерно, насколько это возможно на стройке. Все материалы подбирались с желанием выдержать правильный баланс между визуальным эффектом, практичностью и стоимостью, а также с учётом наличия на складе, что позволило существенно сократить сроки ожидания. Перерывы, которые случались в работе, были стандартными — праздничные каникулы. В результате мы справились с поставленной заказчиками задачей за весьма короткий срок в четыре месяца.

Юлия Хохлова

Дизайнер, автор проекта