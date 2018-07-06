Парадный классический интерьер московской квартиры

Авторы сделали эту квартиру для молодых супругов с маленьким ребёнком. «Главным пожеланием хозяев было следующее: создать такой интерьер, в котором можно легко переключиться, отдохнуть от динамики городской жизни, — рассказывает автор проекта Елена Ток­мачёва , — но… при этом продолжать ощущать себя жителем города».

Современный интерьер видит разные стилистические вариации на тему жизни в большом городе. Авторы предложили хозяевам концепцию в духе американской классики. Этот спокойный, элегантный, статусный стиль, по мнению авторов, отвечает характеру и образу жизни хозяев. А поскольку он по определению эклектичен, то и даёт широкие возможности для вариаций. Тут и неоклассика, и ар–деко, и современные вещи… Кстати, жилой комплекс, где находится квартира, выполнен в стиле неоклассика. Такой выбор позволил решить ещё одну важную задачу — задачу органичной жизни интерьера в городской среде.

Неоклассические формы заметны в архитектурном декоре: в карнизах, порталах, полуколоннах, в характерной «раскладке» стен. Встроенная мебель также отвечает стилю. А вот мягкая мебель, которую выбрали для этого интерьера, говорит о классике сов­ременным языком: классическая база лишь просматривается в этих вещах, вполне современных по духу. Камин, выполненный из полированного мрамора и металла, тяготеет к ар–деко; в этом же стиле подобраны каминное зеркало, бронзовые статуэтки и вазы, расписанные в стиле 20-х годов ХХ века. «Чтобы создать ощущение интерьера с историей, мы старались по возможности завуалировать присутствие в квартире сов­ременной техники, — рассказывает Елена Токмачёва. — Для этого, например, телевизор на кухне спрятан за зеркальной панелью, а розетки — в выдвижной блок столешницы».

Планировка квартиры понятная и логичная: она делится на парадную и приватную зоны, объединённые общим холлом. Если пойти из холла налево, попадёшь в открытое пространство парадной части квартиры. Из холла направо — блок приватных помещений: спальня и детская с ванными комнатами, гостевая комната и гардеробная. Первое, что видишь в парадной зоне, — большой обеденный стол под нарядной люстрой, и это сразу создаёт праздничное, радостное настроение. (Кухня — здесь же, за широким порталом.) В открытом пространстве гостиной — две группы мягкой мебели с журнальными столиками: каминная и ТВ–зона.

Встроенная мебель — цвета слоновой кости. Роль акцентов играет мебель тёмно–коричневого, почти чёрного цвета. Этот «цветовой код» в сознании современного человека обозначает такую группу понятий, как «благородство», «статусность», «уверенность», «интеллигентность», «спокойствие».