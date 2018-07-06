Парадный классический интерьер московской квартиры 

Авторы сделали эту квартиру для молодых супругов с маленьким ребёнком. «Главным пожеланием хозяев было следующее: создать такой интерьер, в котором можно легко переключиться, отдохнуть от динамики городской жизни, — рассказывает автор проекта Елена Токмачёва, — но… при этом продолжать ощущать себя жителем города».
Современный интерьер видит разные стилистические вариации на тему жизни в большом городе. Авторы предложили хозяевам концепцию в духе американской классики. Этот спокойный, элегантный, статусный стиль, по мнению авторов, отвечает характеру и образу жизни хозяев. А поскольку он по определению эклектичен, то и даёт широкие возможности для вариаций. Тут и неоклассика, и ар–деко, и современные вещи… Кстати, жилой комплекс, где находится квартира, выполнен в стиле неоклассика. Такой выбор позволил решить ещё одну важную задачу — задачу органичной жизни интерьера в городской среде.
Неоклассические формы заметны в архитектурном декоре: в карнизах, порталах, полуколоннах, в характерной «раскладке» стен. Встроенная мебель также отвечает стилю. А вот мягкая мебель, которую выбрали для этого интерьера, говорит о классике современным языком: классическая база лишь просматривается в этих вещах, вполне современных по духу. Камин, выполненный из полированного мрамора и металла, тяготеет к ар–деко; в этом же стиле подобраны каминное зеркало, бронзовые статуэтки и вазы, расписанные в стиле 20-х годов ХХ века. «Чтобы создать ощущение интерьера с историей, мы старались по возможности завуалировать присутствие в квартире современной техники, — рассказывает Елена Токмачёва. — Для этого, например, телевизор на кухне спрятан за зеркальной панелью, а розетки — в выдвижной блок столешницы».
Планировка квартиры понятная и логичная: она делится на парадную и приватную зоны, объединённые общим холлом. Если пойти из холла налево, попадёшь в открытое пространство парадной части квартиры. Из холла направо — блок приватных помещений: спальня и детская с ванными комнатами, гостевая комната и гардеробная. Первое, что видишь в парадной зоне, — большой обеденный стол под нарядной люстрой, и это сразу создаёт праздничное, радостное настроение. (Кухня — здесь же, за широким порталом.) В открытом пространстве гостиной — две группы мягкой мебели с журнальными столиками: каминная и ТВ–зона.
Встроенная мебель — цвета слоновой кости. Роль акцентов играет мебель тёмно–коричневого, почти чёрного цвета. Этот «цветовой код» в сознании современного человека обозначает такую группу понятий, как «благородство», «статусность», «уверенность», «интеллигентность», «спокойствие».
Спальни, за исключением детской, декорированы более контрастно. Так, например, в спальне хозяев стены затянуты тканью с белыми цветами на чёрном фоне. Помещение выглядит практически монохромным и оттого особенно элегантным. «Чёрное (серое) ещё и по сей день обладает значением изысканности, культурности», — написал знаменитый постмодернист Жан Бодрийяр в 60-х годах ХХ века. С тех пор прошло более чем полвека, а значение — то же! Цветовая «история» поддержана материалами. Это ореховое дерево, кожа, мрамор, хлопок, шерсть. Все — натуральные; орех и мрамор — с прекрасной естественной текстурой, велюр в обивке — тактильно приятный. На окнах в пол — шторы изо льна с благородным блеском. За окнами — большой город — Москва.