Лучшее из московских салонов: остроумная ваза и чувственное кресло

1. Столики DraenertСейчас просто бум «переизданий». Вот и компания Draenert выпустила знаковую модель 1968 года по дизайну Петера Дренерта. Primus, «Первый», — так называются эти столики, кофейный и приставной, показанные в этом году на выставке в Кёльне: изящное подстолье из стали, покрытой никелем, и тонкая столешница из мрамора. 2. Кресло BarbacanЭто кресло обито вискозным жаккардом Silent Movie насыщенного гранатового цвета с удивительно мягкой и чувственной текстурой. Орнамент словно проступает из глубины. Нечёткость узора создана намеренно: это дань старинным венецианским традициям ткачества.

3. Коллекция Golden LegendsДизайнерский ковёр из шёлка и шерсти — результат пяти лет исследований. В итоге получилась уникальная вещь: в ковёр вплетена шерстяная нить, покрытая 18–каратным золотом.

4. Стол и стул Silvano GrifoniФабрика Silvano Grifoni возрождает искусство флорентийских мастеров–краснодеревщиков. Получаются уникальные вещи. Например, эта мебель — полностью ручная работа от резьбы по дереву до патинирования и золочения.

5. Ваза MHLIVINGВ такой «газете» — только хорошие новости: о близком отпуске, солнечной погоде и великолепном настроении. Кто бы мог подумать, что классическая по форме ваза в стиле шинуазри может таить в себе столько позитива! Секрет — в остроумном декоре поверхности.

6. Диван, Otto StelleНебольшой элегантный диван в духе 60‑х будет уместен и в прихожей, и в гостиной, и в спальне. Уже почти и не разглядеть за современной формой его «прародителя» — диванчика для двоих, рождённого галантной эпохой, но шарм у этого предмета точно есть.