Как сделать удобным включение света в доме

Мы знаем, как ты любишь лайфхаки, потому что мы так же любим их. И сегодняшний лайфхак об удобстве включения света. Вспомни, как раздражает идти в другой конец коридора, большой комнаты или просто вставать с дивана, чтобы включить или выключить свет. У нас есть решение для этого.

Решение, в общем-то, известное — проходные выключатели света, которые позволяют включать свет из нескольких точек. Это очень нужная и удобная вещь, но: — если ты только делаешь ремонт, то каждый дополнительный выключатель будет увеличивать смету и сроки окончания работ; — если ты уже сделал ремонт, то поставить дополнительный, а тем более проходной выключатель света — задача практически нерешаемая. И это понятно: кто захочет после ремонта опять штробить стены, прокладывать кабель, заниматься маляркой и устанавливать выключатели — это сопоставимо с новым ремонтом. Говоря кратко, задача звучит так: нужно быстро поставить выключатель света в удобном для тебя месте, не переплачивать за это и иметь возможность что-то поменять даже после ремонта, если ты, например, решил сделать перестановку.

Не все в курсе, что существует технология дистанционного (беспроводного) включения света. Причем технология эта довольно старая и хорошо себя зарекомендовала. Вспомни, как ты открываешь дверь своего автомобиля, нажимая на кнопку пульта. Тот же принцип используется для включения света, только пульт сделан в виде настенного выключателя, который на первый взгляд даже не отличишь от того, которым ты пользуешься сейчас. Теперь выключатель не связан с лампочкой проводами, и ты можешь поставить его в любом месте (например, на дверцу холодильника или боковую стенку шкафа) и переставить, когда ты этого захочешь. Принцип работы беспроводного выключателя очень прост:

1. Светильники подключаются через блоки управления — их еще называют радиореле. Блок управления включает свет по сигналу от беспроводного выключателя — их еще называют дистанционными выключателями или радиовыключателями. 2. Каждый радиовыключатель имеет свой уникальный код, который прописывается в памяти блока управления. Для этого не требуется специальное оборудование — просто нажми кнопку на блоке и на выключателе. 3. Теперь, когда светильники подключены, а блоки управления настроены на работу с выключателями, осталось установить беспроводные выключатели в удобных местах. Можно закрепить устройства на двухстороннем скотче или маленьких саморезах. Поставь выключатель возле любимого дивана в гостиной или в спальне возле кровати.

Как ты понимаешь, к блоку управления (радиореле) можно подключить много выключателей и включать свет из двух, трёх, пяти или даже десяти точек. Количество ограничивается только памятью блока управления. Теперь на установку дополнительного проходного выключателя ты потратишь не более двадцати минут. Это быстро решит проблему света в коридоре или на лестнице, а может, ты поставишь дополнительный выключатель возле кровати своего ребенка, чтобы можно было сразу включить свет, когда он проснется. Короче, беспроводной проходной выключатель — это спасение для интерьера и кошелька. Ты можешь воспользоваться готовыми комплектами дистанционных проходных выключателей от российской компании GRITT Electric, которая поставила себе цель сделать удобным включение освещения и избавить наши дома от лишних проводов. Их выключатели нам понравились, и мы уже писали о них в этой статье. Купить проходные выключатели GRITT Electric →

Здесь мы также обратим твое внимание на блоки дистанционного включения светильников, интерьерной и декоративной подсветки — тоже от GRITT Electric. С их помощью ты сможешь: — сэкономить на проводке во время ремонта; — установить дополнительные выключатели; — установить проходные выключатели; — объединить на включение с одной кнопки светильники, бра, торшеры и подсветку; — переставить выключатель на новое место; — быстро заменить старые выключатели во всей квартире, например в старом панельном доме; — подключить подсветку мебели гостиной или кухни. Купить блоки дистанционного включения →

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