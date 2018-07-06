Какие интерьерные стили сочетаются лучше всего

том, как виртуозно сочетать разные стили в интерьере, создавая особенный дом с уникальными чертами характера его владельца, «Вести. Недвижимость» рассказала руководитель проектного отдела Artbaza.studio Вероника Ковалева.

Сочетание разных стилей в одном — это эклектика. Смешение, разнообразие и стремление получить нечто больше, чем все традиционно рамочное — в этом вся ее суть. Слово «эклектика» в переводе с греческого означает «отборный, избранный», что отражает суть направления.

Как особенное течение в архитектуре оно сформировалось в начале XIX века. И пик популярности пришелся на 1830-1890 года. На смену ей пришел модерн, но вот уже в наше время, эклектика вновь главенствует. Это и удобство, и особый стиль, и яркость в миксе изящества классики и лаконичности минимализма. Воплотить интерьер, собрав все самое интересное, может почти каждый. По крайней мере, так принято думать. Но здесь есть свои правила.

Как точно распознать черты эклектики

— В интерьере сочетаются прямые линии, на заднем фоне красуются вензеля и все это на фоне строгого цвета стен. Когда вы видите явное сочетание разных стилей.

— При многообразии направлений интерьер должен быть объединен единым цветом, одной фактурой, общими чертами в мебели. Эклектика всегда образуется вокруг одного элемента.

— Стиль смело использует цвет и принты

— Необычные формы, неповторяющаяся фактура поверхностей — эклектика играет формами и тем она привлекательна

— Аксессуары. Они здесь везде.

— Правильное и четкое зонирование. Никакого хаоса, все на своих местах.

Эклектика — это порядок, эстетика, особый вкус, но при этом яркость, настроение и умелая игра цветов, фактур, света и теней.

Подходит ли вам эклектика?

Если вы — человек творческий, вы постоянно в движении, вам важно ощущать эмоции от событий, вы в постоянном поиске новых деталей или даже мебели, которые обновят атмосферу дома, то эклектика вам подходит, определенно.

Эклектика применима к городской квартире, однако это направление все же требует масштаба. Только на большой площади творческий человек сможет реализовать все свои идеи, не создавая подобие блошиного рынка.

Как воплотить эклектичный интерьер?

Соблюдая последовательность планирования, отделки, меблировки и декорирования, можно увеличить шансы на создание правильного эклектичного интерьера.

Шаг 1. Отделочные работы — основа основ

— Цвет стен. Любой интерьер по законам жанра должен начинаться с основного цвета — цвета стен. Именно они будут фоном для дальнейших декораций. Эклектика предполагает расстановку акцентов на детали — мебель, аксессуары. И чтобы не создавать сумбур, лучше придерживаться пастельных тонов, однотонной фактуры. Выделение отдельной стены особенным цветом, который найдет повторение в мебели, допустимо. Какой материал для отделки выбрать — решать вам. Обои под покраску, штукатурка, плитка — эклектика вас не ограничивает.

— Многоуровневость потолков. Распределенное по функциональным зонам освещение — норма для современного интерьера. А в эклектике тем более. Пусть основной матовый и рассеянный потолочный свет будет сопровождаться локальными бра. Игра света всегда украшает помещение и дополняет основную идею.

— Сочетание пола с предметами интерьера. Если вы планируете включить в интерьер многочисленные вензеля, то советуем сочетать их с рисунком на плитке или ламинате. Пол не должен выделяться на общем фоне. Но он может акцентировать внимание на неброских, но любимых деталях в интерьере.

Шаг 2. Меблировка

Комфортная и удобная мебель так же должна стать частью единой композиции. Пусть диванчик в своем оформлении повторяет плавные линии ретро-светильников, а кожаное округлое ретро-кресло удачно выделит такой же округлый журнальный столик из натурального дерева.

Шаг 3. Игра на контрастах

Как мы уже сказали, с постельными и спокойными тонами стен удачно сочетаются яркие пятна декора. Бордовое покрывало, коричневый столик, голубые вазы — они станут яркими пятнами под ваше настроение. А вот от кислотности в цветах лучше отказаться. Если хочется экстравагантности, приветствуются принты в горошек, геометрические фигуры и абстракции.

Шаг 4. Декор. Эклектика разрешает почти все Изящный торшер с рюшами наперевес, кисти на скатерти, щедрая драпировка штор, крупные бусины как украшение диванных подушек — добавляйте любой декор, и он скрасит интерьер. Декором можно как цельную картину, так и декор может стать источником вдохновения для общего настроения квартиры или дома.

Шаг 5. Максимум три стиля

Не следует сочетать более трех стилей. Не переборщите с декором и помните о зонировании. Каждому занятию — сове место и свой набор предметов интерьера.

Шаг 6. Многослойность

Вот секрет стиля и сочетания стилей. Перед крупными предметами мебели можно расставить предметы поменьше, а на них можно расположить мелкий декор. На потолке — один за другим разные световые слои помогут создавать сценарии света и играть настроением.