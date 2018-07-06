Ещё
Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в «Нагатино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в «Нагатино» 

Управа района Нагатинский затон 6 июля 2018
Фото: Нагатинский затон
Открытка
Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в Доме культуры «Нагатино» 7 июля.
Для изготовления потребуются плотная бумага, макетный нож и специальный клей. Дизайн разработает на компьютере ведущая мастер-класса.
— Открытка выйдет многослойная и многоэтажная, будет раскрываться как буклет. На разных ступенях расположим элементы декора, например, маяк или кораблик. Дизайн посвятим морскому летнему отдыху. На основе этой открытки гости мероприятия могут создать свой дизайн к любому празднику, — сообщила графический художник, организатор мастер-класса Ольга Быстрова.
Начало в 14:00.
Материалы и инструменты предоставляются.
Фото предоставлено ведущей мастер-класса.
Управа района Нагатинский затон: последние новости
Лучше, чем в Иваново: «Коломенское» впервые представит каталог исторического текстиля
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
10 самых богатых детей с YouTube6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение