Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в «Нагатино»

Открытка Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в Доме культуры «Нагатино» 7 июля. Для изготовления потребуются плотная бумага, макетный нож и специальный клей. Дизайн разработает на компьютере ведущая мастер-класса. — Открытка выйдет многослойная и многоэтажная, будет раскрываться как буклет. На разных ступенях расположим элементы декора, например, маяк или кораблик. Дизайн посвятим морскому летнему отдыху. На основе этой открытки гости мероприятия могут создать свой дизайн к любому празднику, — сообщила графический художник, организатор мастер-класса Ольга Быстрова Начало в 14:00. Материалы и инструменты предоставляются. Фото предоставлено ведущей мастер-класса.

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