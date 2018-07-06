Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в «Нагатино» 

Открытка
Мастер-класс по изготовлению открытки с секретом пройдет в Доме культуры «Нагатино» 7 июля.
Для изготовления потребуются плотная бумага, макетный нож и специальный клей. Дизайн разработает на компьютере ведущая мастер-класса.
— Открытка выйдет многослойная и многоэтажная, будет раскрываться как буклет. На разных ступенях расположим элементы декора, например, маяк или кораблик. Дизайн посвятим морскому летнему отдыху. На основе этой открытки гости мероприятия могут создать свой дизайн к любому празднику, — сообщила графический художник, организатор мастер-класса Ольга Быстрова.
Начало в 14:00.
Материалы и инструменты предоставляются.
Фото предоставлено ведущей мастер-класса.