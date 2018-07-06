15 потрясающих лифтов, которые поразят вас креативностью 

Лифт — конструкция, которая призвана перемещать людей верх вниз. И обычно такие сооружения выглядят, как серые коробки, иногда с зеркалом. Но иногда к этому довольно скучному средству передвижения прикладывают руку талантливые дизайнеры и превращают лифт в пещеру с чудесами или подводный мир.
1. Лифт в гигантском аквариуме 2. В больнице создали домашний дизайн лифтов для людей страдающих нарушениями памяти. Чтобы они случайно не ушли на улицу 3. Стоя возле этого лифта, можно прикоснуться к классике 4. Лифт, имеющий дизайн в стиле сериала «Доктор Кто» 5. Зима в лифте 6. Кнопки лифта, которые можно нажимать ногой 7. Роскошно может быть даже в лифте 8. А зайдя в этот лифт, можно потерять сознание от страха 9. Здесь ежедневно меняют коврики, на которых написано, какой сегодня день недели 10. Матрица для лифтолуков в Инстаграм 11. Этот лифт сообщает пассажирам, какая на улице погода 12. Прекрасный старинный лифт Петербурга 13. Ванная комната в лифте 14. Лифт с воздушными шариками 15. В лифте Всемирного торгового центра показывают архитектурную историю Нью-Йорка А вы в каких необычных лифтах ездили?