15 потрясающих лифтов, которые поразят вас креативностью

Лифт — конструкция, которая призвана перемещать людей верх вниз. И обычно такие сооружения выглядят, как серые коробки, иногда с зеркалом. Но иногда к этому довольно скучному средству передвижения прикладывают руку талантливые дизайнеры и превращают лифт в пещеру с чудесами или подводный мир.