Ремонт кухни: как избежать типичных ошибок

Ремонт — весьма любопытный процесс. С одной стороны, он является креативным мероприятием, участники которого находят различные способы реализовать себя как творческую личность и претворить в жизнь свои самые смелые потаенные дизайнерские фантазии. С другой стороны, он подчинен жестким требованиям к проведению основных этапов работ и четкому алгоритму действий.

При всем множестве разнообразных вариантов функционирования, базис у них един. Именно поэтому в этой отлаженной схеме имеются распространенные ошибки, которые раз за разом совершают практически все обыватели. Рассмотрим их подробно, чтобы в дальнейшем не появились сожаления о потерянном времени и дополнительных финансовых затратах.

Причем, сосредоточимся на промашках, допускаемых при ремонте конкретного помещения — кухни, ведь это место является наиболее востребованным во всем жилом пространстве, и при этом имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать при планировании работ.

Итак, особенности кухни состоят в том, что:

— площадь ее обычно небольшая, что требует внимательного подхода при покупке и размещении предметов мебели и техники. Следовательно, нужно придерживаться принципов эргономичности и компактности;

— неизбежно присутствует сложный, если не сказать — экстремальный, микроклимат, губительный для отделочных материалов, поэтому подбирать их необходимо весьма тщательно, в соответствии с их свойствами (жаропрочность, влагостойкость, низкая чувствительность к перепадам температур и т.п.).

Вышеперечисленных причин уже достаточно для того, чтобы понять, как важно внимательно отнестись к проработке основного проекта и дизайна кухни, тщательно произвести расчет выбранных материалов для строительства и отделки, учесть специфику работ с канализацией, водопроводом и электрикой.

Всё это делается в индивидуальном порядке, с учетом особенностей конкретного жилья и подобранного интерьера. Поэтому не будем подробно останавливаться на столь своеобразных моментах, а вернемся к тем универсальным ситуациям, с которыми почти наверняка придется столкнуться в том или ином виде каждому владельцу квартиры.

На что следует обращать особое внимание при проведении ремонта на кухне:

— Рабочая поверхность не должна быть линейной и длинной.

Конечно, это относится к просторным кухням, где возникает соблазн разместить всю мебель и технику вдоль одной стены. Этого делать не следует. Результатом станет ощутимое неудобство в процессе приготовления пищи, так как придется неустанно перемещаться из одного конца помещения в другой.

Оптимальным вариантом является «остров» или П-образная конструкция, в которой холодильник, плита и мойка расположены максимально близко друг к другу. В этом случае вам не придется хаотично передвигаться по кухне, извлекая нужные продукты и необходимый инвентарь, расположенные в разных ее частях.

— Отделочный материал рабочей поверхности может быть любым, каким позволит ему ваше воображение и финансовые возможности.

Однако в погоне за модой, эстетикой и статусностью, хотелось бы обратить ваше внимание на неприятную специфику столешницы из мрамора. Данный материал хоть и приобрел необычайную популярность в последние годы, но он имеет один весьма существенный недостаток: за ним очень сложно ухаживать.

Мрамор обладает «пористой» структурой, в которую глубоко проникает грязь и въедается жир. А кухня — такое место, где поверхность будет постоянно загрязняться тем или иным образом. Поэтому лучше сделать выбор в пользу искусственного камня или гранита.

— Раз уж речь зашла о столешнице, то нужно обязательно отметить необходимость создания «свободных зон».

Здесь имеются ввиду незаполненные участки пространства между мойкой, холодильником и раковиной, которые помогут значительно облегчить подготовительный процесс, предшествующий приготовлению пищи. Никуда не деться от того, что сначала посуду и продукты придется вынуть из шкафчика и холодильника, расположить на столе, каким-либо образом обработать, и лишь затем приступить к готовке. Вот тут вы оцените незаменимость созданной буферной зоны.

— Выступающие ручки кухонной мебели.

При всей кажущейся простоте задачи, владельцы зачастую не учитывают специфику расположения ящиков, дверей и шкафчиков. Итогом становится уменьшенный угол открывания дверцы, и невозможность полноценно пользоваться ящиком.

В особо запущенных случаях ящики могут вообще перестать выдвигаться, что, разумеется, абсолютно неприемлемо, особенно в маленьком помещении «хрущевки», где ценится каждый сантиметр дополнительного пространства.

— При планировке расположения мебели и техники, обязательно следует учитывать расстояние между предметами.

Если оно составляет менее 120 см, то находиться на кухне вам будет некомфортно.

Слишком узкий проход будет мешать как свободному перемещению хозяев по кухне, так и выдвижению ящиков, в которых хранятся столь необходимые в быту вещи.

Разумеется, все ошибки, которые нужно учитывать при проведении ремонта кухни, не исчерпываются пятью, рассмотренными выше. В следующей статье мы продолжим разговор о том, какие нюансы следует учитывать при ремонте кухни.