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Шопинг-дайджест: 6 — 13 июля
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Шопинг-дайджест: 6 — 13 июля 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Капсула Marina Rinaldi от Фаусто Пульизи
Бренд Marina Rinaldi выбрал дизайнера Фаусто Пульизи для создания осенне-зимней капсульной коллекции. В результате получились плюс-сайз модели из шерсти, крепа, шифона, кожи и жаккарда, которые подчеркивают силуэт. При помощи смелых вырезов и разрезов на плечах и ногах дизайнер добавил в капсулу сексапильности. «Если вы сознательно демонстрируете себя, то превращаетесь из субъекта в объект. И можно с удовольствием поиграть со своей телесностью» — говорит дизайнер. Его линейка вторит основной коллекции Marina Rinaldi: с ней отлично сочетаются геометрические рисунки и яркие цвета.
Совместная коллекция Кати Добряковой и Razgulyaev x Blagonravova
Коллекция появилась благодаря сообщению на фейсбуке: создательница петербургского бренда обуви Razgulyaev x Blagonravova написала Кате Добряковой и предложила сотрудничать. Как и коллекция SS18 основной линейки, коллаборация вдохновлена темой Африки. В капсулу вошли мюли, базовой тканью стал деним, который сочетается с любым casual образом, а графичный жаккард в черно-белом и бордово-голубом цветах создает пару к вечернему наряду. Модели декорированы вышивкой, леопардовым принтом, бантами и кистями. Все они выполнены польностью вручную из натуральных материалов и выпущены ограниченным тиражом. Коллекция представлена в фирменном бутике Katya Dobrяkova в Большом Палашевском переулке.
Вика Газинская представит коллекцию патчей для Adidas
В воскресенье 8 июля в футбольном pop-up пространстве Adidas (первый этаж ЦУМа) Вика Газинская представит коллекцию патчей, созданную специально для спортивного бренда. Капсула включает семнадцать эскизов с изображением официального игрового мяча adidas Telstar Мечта и анимированных персонажей в цветах стран-участниц Чемпионата. На презентации можно будет лично пообщаться с дизайнером и сделать фото на Polaroid. Также при покупке в pop-up магазине гости смогут получить вещь adidas, которую кастомизировала сама Вика. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Pop-up стор Louis Vuitton в ЦУМе
ДНК французского бренда неразрывно связано с путешествиями. В последней мужской коллекции, которая с 4 июля представлена в поп-ап пространстве в ЦУМе, прослеживаются сафари-мотивы. Фото-принты с изображением кенийских ландшафтов, естественная цветовая гамма, включающая песочные, красноватые, оливковые и серые оттенки — все напоминает о любви Louis Vuitton к странствиям. Одежда и аксессуары в новом сезоне соединяют это богатое наследие с требованиями современной жизни, и поэтому вся коллекция выполнена в спортивном стиле. За идеальным образом для активного отпуска отправляйтесь на Петровку, главное успейте до закрытия: магазин проработает 4 недели.
Новая коллекция Freywille, посвященная ван Гогу
Австрийские ювелиры посвятили новую коллекцию одному из самых знаменитых полотен нидерландского пост-импрессиониста. Картина «Звездная ночь», которая хранится в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке, теперь украшает и изделия коллекции-трибьюта. Изображение ночного неба дополнено бликами из золота 24 карат, а фирменная эмаль Freywille передает все теневые акценты «Звездной ночи».
Harper’s Bazaar: последние новости
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