Ремонт кухни: как избежать типичных ошибок (продолжение)

В предыдущей статье мы начали рассматривать типичные ошибки, совершаемые при ремонте кухни. Основными из них являются: линейное расположение предметов мебели и техники; отсутствие буферных зон между ними; использование мрамора в качестве рабочей поверхности; расположение деталей интерьера на расстоянии менее 120 см между ними; выступающие ручки фасадов кухонной мебели. Разумеется, перечисленными досадными промахами весь список не исчерпывается.

Существует ряд не столь очевидных нюансов, которые имеют при этом весьма неприятные последствия. Некоторые из них способны привести к полной реконструкции отдельных элементов кухни.

Во избежание подобных негативных ситуаций, нужно обращать внимание на следующие вещи:

— Покупка «уцененных» стройматериалов.

Безусловно, экономия — вещь приятная. Однако дешевые краски, лаки, смеси (готовые или сухие), виниловая плитка и иные материалы зачастую оказываются просроченными или приближающимися к крайнему сроку годности. Это в обязательном порядке скажется на их эксплуатационных параметрах и эстетических свойства, а уж про качество и долговечность уж точно придется забыть.

Опять же, уцененные товары нередко хранятся в неподобающих условиях на складе, что, даже при не истекшем сроке годности, неизбежно окажет влияние на их свойства. А уж учитывая многофункциональность кухни и особенности ее эксплуатации (перепады температур, повышенная влажность и т.п.), желание сэкономить обойдется вам, скорее всего, весьма дорого.

— Попытка ускорения процесса ремонта.

Конечно, всем хочется как можно скорее завершить строительные работы, получить результат и начать «обживать» свежую квартиру, обставлять новенькую кухню. Однако в попытке ускорить рабочие процессы, ни в коем случае не следует забывать про установленные технологические стандарты.

Например, чтобы цементная стяжка получилась надежной, качественной и долгосрочной, ей необходимо дать тщательно просохнуть. Обычно этот срок оставляет от 15 до 45 дней, в зависимости от используемых растворов и микроклимата, в котором осуществляются ремонтные действия.

Несоблюдение технических условий проведения «мокрых» работ с большой долей вероятности приведет к тому, что пол придется переделывать полностью, что повлечет дополнительные финансовые и временные затраты.

— При ремонте в кухне очень важно соблюдать последовательность работ, для чего лучше всего будет заранее составить план. Выглядеть он должен следующим образом:

1. Освобождение помещения от мебели и техники.

2. Демонтаж уже существующих покрытий стен, пола и потолка.

3. Замена оконных блоков.

4. Замена системы водоснабжения и электросети.

5. Работы по ремонту потолка (его выравнивание с последующей покраской или «зашивка» гипсокартоном, пластиком или иными материалами).

6. Работы по ремонту стен.

7. Работы по ремонту пола.

Далее можно отступить от жесткого следования схеме и действовать в относительно произвольном порядке:

8. Монтаж и установка кухонной мебели.

9. Установка осветительных приборов.

10. Итоговое оформление и декорирование кухни.

Если придерживаться указанной последовательности действий, можно избежать досадных ошибок и порчи уже смонтированных готовых элементов.

— При проведении отделочных работ в кухне важно использовать специально предназначенные для этого материалы.

Обычные обои для кухни не подойдут, нужно клеить влагостойкие. Краска для потолка потребуется водоотталкивающая, на водной основе. Иногда можно воспользоваться панелями из пластика или установить натяжной потолок.

Рабочую зону («кухонный фартук») лучше всего облицевать кафельной плиткой. Она весьма стойка по отношению к большинству внешних воздействий; плюс ко всему, ухаживать за ней очень легко.

— При ремонте маленькой кухни, где ценится каждый сантиметр свободного пространства, не стоит устанавливать массивный воздуховод, визуально уменьшающий и так весьма компактное помещение.

Альтернативой станет приобретение вытяжки с угольным фильтром, который следует менять по мере его загрязнения.

— При выборе напольного покрытия крайне неудачный вариант — натуральное дерево, паркет. На таком полу грязь моментально становится заметной, поверхность царапается, на ней появляются вмятины и иные повреждения.

Оптимальный вариант — кафельная плитка, так как данный материал не боится ни жира, ни влаги, ни случайных царапин, пятна на ней не задерживаются и легко устраняются при помощи воды и тряпки.

Так же весьма практичным материалом для напольного покрытия является линолеум. Он привлекателен свой ценой, разнообразием расцветок и рисунков, неприхотлив в уходе.

— На этапе замены систем электросети не пожалейте времени на установку дополнительных розеток.

Этот, казалось бы, незначительный пункт, во многом облегчит вашу дальнейшую жизнь, когда готовая кухня начнет заполняться мелкой второстепенной бытовой техникой.

Кстати, для дополнительных, не встроенных, электроприборов, место следует предусмотреть заранее. Его отсутствие — одна из наиболее досадных ошибок, встречающихся при ремонте кухонного помещения.

— И последнее: не стоит забывать о том, что на кухне очень важна хорошая освещенность рабочей поверхности. Лучше всего заранее спланировать и разместить дополнительное оборудование, чем неизбежно монтировать его спустя некоторое время.