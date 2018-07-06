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Что такое цвета Пантон?
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Что такое цвета Пантон? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Признанный во всем мире ведущий источник информации о цвете — институт цвета Пантон ежегодно сообщает нам о самых модных цветах года. Актуальный язык колористики полезно знать не только модникам и модницам. Цвет проходит длинный путь от дизайнера и производителя, через продавца к покупателю во многих сферах и является неотъемлемой частью нашей культуры.
Этим же словом — пантон — называется выработанная институтом система стандарта подбора главного цвета и цветовая модель (круг, таблица, плитка, веер), которая состоит из стандартизированных и пронумерованных оттенков.
Модные цвета сезона осень-зима 2018–2019
Знатоки цвета из разных стран мира съезжаются в одну из европейских столиц, чтобы выбрать цвет года из предложенных Pantone вариантов. Выбранный цвет становится героем альбома Pantone View, который в качестве руководства скупают колористы, дизайнеры и стилисты по всему миру.
Стоимость такого альбома Пантон составляет 750$ США.
Леатрис Эйсман, эксклюзивный директор Пантон
Например, оттенком 2018 года был объявлен остро воспринятый критиками ультрафиолетовый. Не смотря на это, модное мировое сообщество в погоне за трендом тут же окрасилось в космический оттенок с головы до пят. И даже тот, кто опасается облачаться в total-look, не упустил возможность приобрести хотя бы ультрафиолетовую матовую помаду в оттенке 467 Freedom из лимитированной коллекции L'Oréal Paris X Balmain Color Riche.
Лимитированная коллекция помад L'Oréal Paris X Balmain Color Riche
YouTube пестрит модными обзорами цвета года и даже лайфхаками по созданию ультрамодного маникюра в рекомендованных цветах Пантон:
Узнайте о модных цветах пантона больше:
Ультрафиолет: как носить и с чем сочетать самый модный цвет 2018
Фиолетовый, розовое золото и другие модные оттенки 2018
Фиолетовый — главный цвет года 2018 в макияже
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