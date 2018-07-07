Раздвижной диван и еще 9 вещей, которые делают ваш дом неуютным

Возможно, вы считали все эти вещи очень даже практичными и не обращали на них никакого внимания. Однако люди, попадающие в ваши апартаменты, сразу отмечали, что обстановка у вас неуютная и вообще старались как можно скорее покинуть ваш дом. Рассказываем, от каких предметов нужно избавиться, чтобы ваша квартира стала комфортной и привлекательной.

Диван раскладной

Даже если вам не повезло с квартирой и вместо комфортабельных апартаментов вам досталась стандартная студия, то все равно это не повод экономить место и вместо удобной кровати приобретать диван, который вы возненавидите уже через несколько месяцев. Только представьте себе, что каждый вечер вам придется разбирать эту конструкцию, а утром собирать вновь. Сколько сил, нервов и времени вы потратите на эти манипуляции, когда могли бы заняться чем-то более полезным. К тому же, признайтесь себе честно, сколько раз в год (ну ладно, в полгода) к вам наведываются гости? То-то и оно! А экономить на собственном комфорте и здоровье точно не стоит.

Обилие зеркал

В самих зеркалах, конечно, нет ничего плохого, вот только вешать их необходимо по всем правилам (подробнее можно прочитать здесь). Кроме того, большие зеркала (так же, как и отражающие поверхности или даже зеркальный потолок) ни в коем случае не должны находиться в спальной комнате. Во-первых, это очень плохо влияет на энергетику в доме и может ухудшишь ваши отношения с близкими, а во-вторых, на зеркальных поверхностях видно все разводы, пятна и пыль. Поэтому вы просто замучаетесь их протирать по несколько раз в день. В противном случае ваша квартира будет выглядеть неопрятно и характеризовать вас не с самой лучшей стороны.

Куча пакетов и коробок

Кто-то считает, что пакет с пакетиками — пережиток прошлого или тема для очередной порции анекдотов, однако уверяем вас, что такое явление еще встречается на просторах нашей родины. Некоторые люди неосознанно начинают собирать пакеты, полагая, что те пригодятся им в хозяйстве. В итоге они начинают размножаться со страшной скоростью, вытесняя сначала все предметы на кухне, а затем заполняя и все свободное пространство в других комнатах.

Что касается коробок, то с ними происходит абсолютно та же история. Сначала вы просто оставляете небольшие коробочки для хранения, скажем, лекарств, какой-то мелочи, даже косметики, а затем просто заполняете весь свой дом этими бумажными изделиями, зачастую забывая где что лежит. Проведите ревизию своих вещей и оставьте лишь те, что вам действительно необходимы. А еще лучше — приобретите парочку прозрачных контейнеров (не больше, иначе вы снова начнете копить весь хлам, которым не пользуетесь).

Стоптанная обувь в прихожей

Дизайнеры интерьеров не зря придумали удобные и стильные обувницы, где можно хранить всю вашу обувь. Однако многие пренебрегают этим предметом мебели и настойчиво расставляют по всей прихожей вереницу туфель и ботинок. Во-первых, это выглядит не очень эстетично и захламляет все помещение, а во-вторых, зачастую разбросанная обувь становится причиной травм и ушибов (ведь об нее непременно кто-нибудь да споткнется). Кроме того, стоптанные тапочки и туфли вообще не рекомендуется хранить в доме. Согласно фэншуй, они привлекают отрицательную энергию и блокируют приток финансового благополучия.

Открытые полки

«Чем вам не угодили стеллажи и открытые полки?» — удивитесь вы. К сожалению, зачастую там скапливается много различной мелочи, пыли и грязи, поэтому выглядят они неопрятно и неуютно. Поэтому лучше приобретите шкафы с закрывающимися дверцами или комод и убирайте всю мелочевку туда.

Испачканные обои

В последнее время все больше людей отдают предпочтение светлым интерьерам и это не плохо. Если бы не одно, но! Выбирая светлые (например, белые или молочные) обои, будьте готовы к тому, что пройдет совсем немного времени и они станут серыми и грязными (особенно это можно будет увидеть в прихожей или кухне-столовой). Поэтому сразу выбирайте обои под покраску (ведь в случае чего, можно будет легко экспериментировать с оттенками), моющие обои или вовсе откажитесь от них и просто покрасьте стены в нужный вам цвет.

Темные светильники

Темный абажур — не самая лучшая идея, если вы хотите сделать ваш дом уютным и теплым. Во-первых, такой абажур будет плохо пропускать свет, поэтому ваша комната будет казаться мрачной и недружелюбной. А во-вторых, на темных поверхностях лучше видно грязь и пыль, поэтому вам придется вытирать их намного чаще, чем светлые. Чтобы избавить себя от дополнительной работы, просто приобретите энергосберегающие лампы — они и светят ярче, и потребляют меньше электроэнергии.

Раздвижные столы

Банкетные (складные) столики также должны остаться в далеком прошлом. Мало того, что они сами по себе очень громоздкие и занимают много места, так еще и с точки зрения дизайна они вряд ли гармонично впишутся в современные интерьеры. Поэтому если даже вы любите устраивать приемы (что редкость в наше время), то лучше присмотритесь к круглым моделям — они выглядят намного аккуратнее и за ними можно усадить гораздо больше людей.

Старые ковры и засаленный тестиль

В принципе, ковровое покрытие имеет место быть, но лишь в том случае, если оно выглядит опрятно и идеально сочетается с остальными предметами мебели и аксессуарами. Однако если на вашем ковре появились пятна, он выцвел, вытерся и вообще стал выглядеть так, словно его срок службы вышел еще в прошлом веке, тогда есть смысл его заменить. Что касается засаленного текстиля (подушек, покрывал, штор и так далее), то здесь действует тот же принцип. Если ваши диванные подушки потеряли свой товарный вид, а на шторы невозможно взглянуть без слез, тогда вам срочно необходимо провести генеральную уборку или полностью сменить декор.

Грязные ручки и выключатели

Ничто так не портит впечатление о доме, как старые выключатели, розетки и дверные ручки. А точнее — жирные грязные пятна, которые их окружают. И неважно во сколько обошелся вам ваш дизайнерский ремонт, если выключатели и розетки заляпаны, то они удешевляют весь вид квартиры и красноречиво свидетельствуют о том, что с чистотой здесь не дружат. Тогда о каком уюте может идти речь?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock