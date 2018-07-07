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Еще 8 идей для вашей дачи
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Еще 8 идей для вашей дачи 

Inmyroom 7 июля 2018
Фото: Inmyroom
У западных дизайнеров можно подсмотреть много интересного для оформления собственной небольшой дачи. Мы сделали подборку из 8 интерьерных фишек, которые стоит взять на заметку.
Размеры вашей дачи оставляют желать лучшего, и на полноценную спальную зону не хватает места? А может, вы хотите организовать дополнительную гостевую спальню? Подумайте о размещении кровати под потолком!
Как вариант, можно приобрести кровать-чердак или обустроить в домике дополнительный полуэтаж, расположив там спальное место.
Даже если вашу дачу окружает пышная зелень, в ее интерьере будут уместны растительные принты. Они особенно выигрышно смотрятся на фоне общей нейтральной цветовой гаммы и прекрасно сочетаются с яркими акцентами.
Если вы не являетесь счастливым обладателем камина на даче, создайте его имитацию — фальш-камин. Он придаст обстановке тот самый уют и шарм загородной жизни, которого мы ждем от дачного отдыха.
Даже если интерьер вашей городской квартиры довольно сдержан, попробуйте дать волю фантазии при оформлении дачного домика. Как насчет необычных обоев с ироничным рисунком?
Загородный домик — это чаще всего место для семейного отдыха. Чтобы даже бытовые мелочи здесь вас не напрягали, организуйте интерьер дачи максимально комфортно.
Сделайте ставку на открытое хранение на кухне: это позволит разместить все необходимое в зоне быстрого доступа и сэкономит время на поиски нужной утвари в ящиках и полках.
Сочетание в интерьере сразу нескольких довольно активных узоров и принтов — актуальный тренд. Благодаря этому приему пространство выглядит более интересным и объемным.
Стоит, однако, применять смешение орнаментов аккуратно: не сочетайте более двух-трех активных оттенков и объединяйте акценты нейтральным фоном.
Индивидуализацию пространства никто не отменял, и старые фотоснимки будут весьма уместны в интерьере вашей семейной загородной резиденции.
Оставьте телевизор и гаджеты для городского досуга, а на даче организуйте домашнюю библиотеку. Устроиться с книгой в уютном кресле, заварить вкусный чай — и никуда не спеша погрузиться в чтение. Звучит здорово, не правда ли?
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