Южный склад дворца Гугун превращен в музей мебели эпох Мин и Цин

Пекин, 6 июля / Синьхуа / — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.

Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.

Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.

Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.

Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.

Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.

Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.

Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.

Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.