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Южный склад дворца Гугун превращен в музей мебели эпох Мин и Цин
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Южный склад дворца Гугун превращен в музей мебели эпох Мин и Цин 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
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