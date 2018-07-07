Южный склад дворца Гугун превращен в музей мебели эпох Мин и Цин 

Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.
Пекин, 6 июля /Синьхуа/ — Большой склад у южной стены дворцового комплекса Гугун в Пекине, использовавшийся во времена династии Цин /1644-1912/ как место хранения ненужных вещей, станет музеем мебели эпох Мин /1368-1644/ и Цин.
Здесь будет выставлено свыше 2000 предметов раритетной старинной мебели.
Оформление первой очереди выставочных залов закончится уже в этом месяце, и они откроются для посетителей.