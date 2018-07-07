Трешка с серой кухней и камином в Питере

Этот интерьер — холостяцкий. Однако вы не увидите здесь темных стен, бетонных поверхностей и лофтовых аксессуаров. Вместо этого дизайнеры сделали ставку на светлую цветовую палитру, золотые и желтые акценты и максимально удобную мебель. Смотрим, что получилось.

В этой квартире живет холостой мужчина средних лет — главврач в клинике, заядлый путешественник, ценитель технических новинок. Перед дизайнерами Ольгой Диановой и Лилией Темербулатовой он поставил задачу создать по-настоящему мужской интерьер — но без холодных темных оттенков и грубых фактур.

В квартире изначально была удачная планировка, дизайнеры ее скорректировали под нужды заказчика: организовали большую кухню-гостиную для дружеских встреч, оформили изолированную спальню и кабинет с дополнительным спальным местом. В гостиной нашлось место и для дровяного камина (мечты должны сбываться): мобильные кресла можно при необходимости перенести к очагу.

Часть прихожей разделили между кладовой и гостевым санузлом. Хозяйскую ванную комнату увеличили за счет коридора и, по просьбе заказчика, оборудовали в ней настоящую сауну.

В общих пространствах отдали предпочтение практичному керамограниту, а в личных — теплому дереву в виде паркетной доски. Почти везде использовали обои, за исключением короба камина — там штукатурка.

Нейтральная фактура плитки в ванной комнате не перегружает пространство и создает идеальный фон для латунных смесителей и аксессуаров. Одну из стен возле джакузи облицевали рельефной плиткой — ее подчеркнули с помощью подсветки. В гостевом санузле керамогранит этой же коллекции дополнили мозаикой из мрамора.

«Двери, системы хранения и плинтуса мы выбрали в одном цвете. Обратите внимание на фасады, столешницу кухни и обеденного стола: они выполнены в уникальном антивандальном материале Fenix в сочетании со шпоном жженого дуба. Это единый ансамбль», — рассказывают авторы проекта.

В квартире несколько основных систем хранения: большой шкаф в прихожей выглядит как часть стены. Выделяются только тонкие латунные ручки. В спальне отдельным блоком оформили гардеробную: верхняя часть перегородки стеклянная — она объединяет два помещения и улучшает освещение.

«Основным критерием выбора для мебели, техники и освещения был комфорт: мы тщательно выбирали посадку диванов, стульев, кресел. Геометрия гостиной диктовала свои правила: специально для этого проекта мы спроектировали диван. Две части дивана стыкуются через треугольный элемент, а у одной из секций отсутствует спинка, чтобы визуально облегчить изделие», — рассказывает Ольга Дианова.

Гармоничное сочетание роскоши и сдержанности — то, что характеризует получившийся интерьер. Строгие архитектурные бра соседствуют с эффектными латунными светильниками, на фоне серых поверхностей выделяется золотистая дверная фурнитура — при видимой простоте и лаконичности здесь продумана каждая деталь.

Кухня-гостиная Отделка: обои, Holden Decor Напольное покрытие: керамогранит, Marazzi Italy Мебель: кухонный гарнитур, обеденный стол, Arrital; стулья в обеденной зоне, Zijlstra; диван, индивидуальный заказ, ProstranstvoU; кресла, «Лавсит»; журнальный стол, Ditre Italia; сервировочный столик, LeHome Освещение: встроенные светильники, Centrsvet; подвесные и потолочные светильники, Tashoti; настенные светильники, Astro Текстиль: шторы, Jabb Ковер: Balta

Прихожая Отделка: обои, Holden Decor Напольное покрытие: керамогранит, Marazzi Italy Ручки мебельные: Latunning

Кабинет Отделка: обои, Holden Decor Напольное покрытие: паркет, WoodBee Мебель: диван, GeniousPark; тумба под ТВ, Kurazh; письменный стол, полки, ИКЕА ; банкетка, Ashley

Спальня Отделка: обои, Plta Gamma Напольное покрытие: паркет, WoodBee Мебель: кровать, Nextform; прикроватные тумбы, тумба под ТВ/комод, Parra Освещение: настенные и потолочные светильники (муранское стекло), Sylcom

Хозяйский санузел Смесители и аксессуары (латунь): Vado Мебель: умывальник с тумбой, Burgbad; ручки мебельные латунь, Latunning; ванна, Gemy Отделка: керамогранит, Mirage Освещение: настенные светильники, Astro

Гостевой санузел Отделка: керамогранит, Mirage Сантехника: Hans Grohe, Jacob Delafon

Двери, плинтуса: «Волховец» Электрофурнитура: OneKeyElectro Декор: House Doctor, Firm Living, Zara Home, CoinCasa