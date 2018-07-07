Патрисия Уркиола и Laufen создали коллекцию предметов для ванной комнаты

В линию вошли напольные и подвесные раковины, две раковины-чаши и одна двойная раковина-чаша, также доступная в матовом исполнении.

Все изделия выполнены из материала SaphirKeramik, вместе с новой коллекцией мебели для ванной комнаты. Все раковины-чаши можно заказать с текстурной или гладкой поверхностью; остальные модели раковин доступны только с гладкой поверхностью. Ансамбль дополняет ванна в соответствующем коллекции стиле. Ванна выполнена из высокотехнологичного материала Sentec от Laufen и оборудована встроенной полочкой для хранения.