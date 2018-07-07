Ещё
Патрисия Уркиола и Laufen создали коллекцию предметов для ванной комнаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Патрисия Уркиола и Laufen создали коллекцию предметов для ванной комнаты 

Inmyroom 43 минуты назад
Фото: Inmyroom
В линию вошли напольные и подвесные раковины, две раковины-чаши и одна двойная раковина-чаша, также доступная в матовом исполнении.
Все изделия выполнены из материала SaphirKeramik, вместе с новой коллекцией мебели для ванной комнаты. Все раковины-чаши можно заказать с текстурной или гладкой поверхностью; остальные модели раковин доступны только с гладкой поверхностью. Ансамбль дополняет ванна в соответствующем коллекции стиле. Ванна выполнена из высокотехнологичного материала Sentec от Laufen и оборудована встроенной полочкой для хранения.
Inmyroom: последние новости
Личный опыт: что может пойти не так во время ремонта? Дорого и бюджетно: грамотно оформляем маленькую квартиру Делаем косметический ремонт мокрых зон: 10 важных нюансов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Российские звезды до и после пластики9
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать13
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем16
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение