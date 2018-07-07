Переделка двухкомнатной хрущевки

«Мы работаем с небольшими квартирами и ничего не имеем против мебели из ИКЕА , всегда доводим эскизы до реализации и берем на себя менеджмент проекта, — рассказывают дизайнеры. — Татьяна, хозяйка этой квартиры, увидела фотографии одного из наших проектов и обратилась к нам со словами: „Судя по картинкам, мне нравится именно то, что нравится вам“». Не секрет, что слабыми местами хрущевках считаются маленькая кухня, проходная комната и недостаток места для хранения. Зато в них можно демонтировать большинство перегородок и возвести новые. Чтобы увеличить полезную площадь, дизайнеры Buro Brainstorm применили оба подхода:

кухню объединили с гостиной, но обе комнаты оставили изолированными;

от входной двери до организованной напротив гардеробной построили функциональный длинный коридор, где разместили ряд шкафов.

От: Buro Brainstoorm Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Прихожая

Для отделки использовали практичные материалы: все стены покрыты износостойкой краской, которая выдерживает активную уборку, в том числе с применением щеток. Керамогранит при входе уложили по диагонали, чтобы оживить геометрию пространства.

От: Buro Brainstoorm — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Шкафы в коридоре организованы в два яруса, а ниша между верхним и нижним уровнем работает как дополнительная поверхность для хранения или экспозиции картин, статуэток и других мелочей. Для верхней одежды в конструктивной нише предусмотрена открытая вешалка.

От: Buro Brainstoorm — Находите новые интерьерные решения: прихожие в скандинавском стиле

Верхние шкафы не такие глубокие, как нижние, что логично, ведь любой человек шире в плечах. Кроме вместительной «начинки», шкафы наделены декоративным потенциалом: под стеклянными фасадами можно разместить любую подложку. Проще всего использовать обои с активным рисунком и время от времени менять их — этот прием помогает обновлять интерьер по сезону, добавлять краски или, наоборот, формировать более спокойный дизайн без лишних трат.

Автор: Buro Brainstoorm — Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

Первые секции в ряду шкафов расположены напротив входа в гостиную: такая конфигурация позволяет «добрать» пространство для хранения запасов продуктов, которого хозяйке может не хватить на маленькой кухне. Шкафы заканчиваются, не доходя 80 см до стены гардероба: на этот шаг авторы проекта пошли сознательно, чтобы оставить место для большого зеркала при гардеробной. «Мы рассматривали несколько вариантов, как зонировать гардеробную, и победила текстильная перегородка: она бюджетнее, чем дверь, при этом небольшое помещение гардероба отлично проветривается.

Автор: Buro Brainstoorm — Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна

Кухня

Конфигурация кухни требовала по максимуму использовать площадь, которой в хрущевке всегда мало. Кухонный фронт Г-образной конфигурации примыкает одной стороной к окну. Этот прием помогает эффективно задействовать внешнюю стену, которая обычно остается „не у дел“, и реализовать сценарий, при котором работа на кухне становится не только рутиной. В конце концов, во время мытья посуды приятнее смотреть в окно, чем в глухой кухонный фасад или стену.

Автор: Buro Brainstoorm — Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна в классическом стиле

Правда, чтобы организовать мойку у окна, его пришлось немного закрыть снизу, чтобы поднять нижний уровень створки: теперь столешница организована на уровне 90 см от пола, а рабочая поверхность стала продолжением подоконника. Варочная поверхность шириной 45 см позволяет полноценно готовить и при этом экономит рабочее пространство. Между духовым шкафом и встроенным холодильником предусмотрена секция бутылочницы, чтобы отделить горячую зону от холодной.

Автор: Buro Brainstoorm — Другие интерьерные решения: идеи дизайна

Гостиная

Гостиная изолирована от прихожей, ее легко превратить в гостевую спальню или по-иному распорядиться пространством, в случае, если состав семьи изменится. После демонтажа внутренней перегородки гостиная объединилась с кухней. Зонирующим элементом выступает разве что переход напольного покрытия: на кухне использован более практичный по сравнению с паркетной доской керамогранит. Потолок дополнен звукопоглощающей плитой и зашит гипсокартоном: так авторы проекта получили возможность смонтировать скрытые карнизы для штор и встроить подсветку.

Автор: Buro Brainstoorm — Просматривайте фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты в классическом стиле

Одна из необычных „фишек“ — так называемая „система-отель“: уходя, хозяин квартиры может выключить весь свет нажатием одной кнопки. Это очень удобный и бюджетный лайфхак: цена составляет 400 рублей за реле, плюс несколько дополнительных метров провода при прокладке электирки, важно только проконтролировать строителей. Также в интерьере помимо верхнего света использовано немало локальных источников (торшеров, светильников), что создает необыкновенный уют. Специально для таких сценариев по стенам расставляются „активные розетки“: напряжение на них подается через обычный выключатель. И если в такую розетку вставить, например, торшер, то его можно включать и выключать прямо от двери в комнату, не наклоняясь каждый раз в поисках выключателя на проводе, лежащего на полу».

От: Buro Brainstoorm — Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

Одна из главных находок для зоны гостиной — люстра-трансформер: крепление двигается слева-направо, назад и вперед, а абажур может регулироваться по высоте. «Три степени свободы» подстраиваются под разные сценарии досуга: например, плафон может «переехать» вслед за обеденным столом, если к хозяйке приходят гости, и стол надо передвинуть в другое место.

Автор: Buro Brainstoorm — Другие интерьерные решения: идеи дизайна

Спальня

Вторая комната оформлена в спокойной гамме с солнечными акцентами и предназначена для отдыха. Благодаря соседней гардеробной в спальне даже не пришлось устанавливать шкафы. Свободные стены дают возможность декорировать комнату по вкусу хозяйки — например, организовать собственную картинную галерею.

От: Buro Brainstoorm — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Забавный факт: орнаментальные обои в спальне — самая дорогой чистовой материал в квартире: владелица выбирала их сама, потратив почти две недели на поиски подходящего варианта. Подоконник выполнен не из стандартного пластика, а из… кухонной столешницы — достаточно широкой и прочной, чтобы на ней можно было сидеть и читать.

От: Buro Brainstoorm — Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

Ванная комната

Хотя интерьер создавали для пары, санузел решено было не объединять. Важный вопрос — размещение стиральной машины: чтобы вписаться в небольшие размеры, выбрали модель с вертикальной загрузкой. Ширина машины составляет всего 45 см. Для большего комфорта ванну Roca Continental установили чуть ниже традиционного уровня: бортик находится на высоте 50 см от пола. А еще внизу у пола вдоль всей ванной сделали нишу для ног глубиной 10 см, что помогло совсем небольшой комнате стать более удобной.

От: Buro Brainstoorm — Находите новые интерьерные решения: ванные комнаты в скандинавском стиле

Полки для косметики в мокрой зоне организованы как ниши, за которыми легко ухаживать, и расположены довольно высоко — так, чтобы на них почти не попадала и не скапливалась там вода. Между зоной для умывания и ванной дизайнеры предусмотрели небольшую перегородку, отделанную контрастной мозаикой, которую можно использовать как дополнительную полку.

Автор: Buro Brainstoorm — Другие интерьерные решения: ванные комнаты в скандинавском стиле

Маленький санузел не было смысла целиком облицовывать плиткой. Гигиенический душ совмещен со специальным смесителем для раковины, что очень удобно и экономит бюджет. Картина на торцевой стене закрывает потайной люк, за которым находятся счетчики и краны.

Автор: Buro Brainstoorm — Больше дизайнерских идей: идеи дизайна