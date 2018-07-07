Нежный дизайн однушки в пудровых оттенках 

Кухня-гостиная
Спальня
Однокомнатная квартира приспособлена для проживания молодой, профессионально востребованной женщины. Потенциальной владелице требуются кухня, гостиная, спальня, ёмкая гардеробная, просторный санузел. Для решения этой задачи дизайнер предлагает поступить следующим образом. Сантехническое помещение — ванная комната — останется в исходных границах. Пространство по левую сторону от входной двери будет использовано под организацию небольшой гардеробной, в которую (для экономии пространства небольшой прихожей) будет вести сдвижная дверь-пенал. Внутриквартирную капитальную конструкцию — пилон — дополнят шкафами разной глубины, выходящими в прихожую и гостиную скруглёнными секциями. По другую сторону несущей колонны расположится изолированная спальня. Её объём будет выделен посредством конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе и остеклённой сдвижной перегородки. Отсюда через сдвижную дверку можно будет пройти во вторую, большую по площади гардеробную.
Пространство рядом с окнами и балконным блоком используют для организации кухни-столовой и гостиной. Зону приготовления пищи скомпонуют по угловой схеме и расположат поблизости от сантехстояка и венткороба, обеденную группу поместят на проходе к лоджии, гостиная станет соседствовать с приватной комнатой. Лоджию, в которой застройщиком предусмотрено панорамное остекление, используют для организации зоны отдыха.
Гостиная
Кухня-гостиная
Чтобы вмонтировать светодиодные ленты и встраиваемые светильники, которые должны визуально обособить разные по назначению зоны, потолок сделают подшивным, выполнив его из ГКЛ на металлическом каркасе. Эта же конструкция поможет спрятать шторные карнизы.
Кухня-гостиная
Спальня
Ванная комната
Для оформления стен во всех помещениях (за исключением ванной комнаты) применят одинаковое покрытие, фактура которого имитирует венецианскую штукатурку. Стену за широким изголовьем кровати акцентируют фреской с укрупнённым стилизованным изображением листьев.
Шторные карнизы спрячут за подшивным потолком, что поспособствует оптическому увеличению не только высоты потолка, но и жилых объёмов в целом.
Спальня
Ванная комната
Диагональная укладка двух разнородных напольных покрытий — крупноформатного керамогранита и мелкоразмерной мозаики — станет сбивать с толку «зрителя», отвлекая его от малого размера помещения. Аналогичную схему монтажа, но уже ламината, предлагается реализовать и в остальных объёмах.
Ванная комната
Лоджия
Утеплять, а тем более присоединять её к квартире не станут. Вмешательство будет минимальным — на пол положат ламинат, по одной торцевой стене установят шкаф, на другой — зафиксируют полки. Также здесь установят пригодные для эксплуатации вне помещений кресло и столик.
Лоджия
Преимущества
Недостатки
Единство оформления способствует зрительному увеличению небольшой квартиры.
В спальню понадобится провести систему принудительной вентиляции.
Лоджия обустроена как зона отдыха.
Кухне, открытой в пространство гостиной, нужна мощная вытяжка.
Много мест хранения, в том числе две гардеробные.
Стиральная машина размещена в зоне кухни, что негигиенично.
Изолированная спальня.
Сдвижные двери экономят пространство.