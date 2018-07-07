Нежный дизайн однушки в пудровых оттенках

Кухня-гостиная

Спальня

Однокомнатная квартира приспособлена для проживания молодой, профессио­нально востребованной жен­­щины. Потенциальной владелице требуются кухня, гостиная, спальня, ёмкая гардеробная, просторный сан­узел. Для решения этой задачи дизайнер предлагает поступить следующим образом. Сантехническое помещение — ванная комната — останется в исходных границах. Пространство по левую сторону от входной двери будет использовано под организацию небольшой гардеробной, в которую (для экономии пространства небольшой прихожей) будет вести сдвижная дверь-пенал. Внутриквартирную капитальную конструкцию — пилон — дополнят шкафами разной глубины, выходящими в прихожую и гостиную скруглёнными секциями. По другую сторону несущей колонны расположится изолированная спальня. Её объём будет выделен посредством конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе и остек­лённой сдвижной перегородки. Отсюда через сдвижную дверку можно будет пройти во вторую, большую по площади гардеробную.

Пространство рядом с окнами и балконным блоком используют для организации кухни-столовой и гостиной. Зону приготовления пищи скомпонуют по угловой схеме и расположат поблизости от сантехстояка и венткороба, обеденную группу поместят на проходе к лоджии, гостиная станет соседствовать с приватной комнатой. Лоджию, в которой застройщиком предусмотрено панорамное остекление, используют для организации зоны отдыха.

Гостиная

Кухня-гостиная

Чтобы вмонтировать светодиодные ленты и встраиваемые светильники, которые должны визуально обособить разные по назначению зоны, потолок сделают подшивным, выполнив его из ГКЛ на металлическом каркасе. Эта же конструкция поможет спрятать шторные карнизы.

Кухня-гостиная

Спальня

Ванная комната

Для оформления стен во всех помещениях (за исключением ванной комнаты) применят одинаковое покрытие, фактура которого имитирует венецианскую штукатурку. Стену за широким изголовьем кровати акцентируют фреской с укрупнённым стилизованным изображением листьев.

Шторные карнизы спрячут за подшивным потолком, что поспособствует оптическому увеличению не только высоты потолка, но и жилых объёмов в целом.

Спальня

Ванная комната

Диагональная укладка двух разнородных напольных покрытий — крупноформатного керамогранита и мелкоразмерной мозаики — станет сбивать с толку «зрителя», отвлекая его от малого размера помещения. Аналогичную схему монтажа, но уже ламината, предлагается реализовать и в остальных объёмах.

Ванная комната

Лоджия

Утеплять, а тем более присоединять её к квартире не станут. Вмешательство будет минимальным — на пол положат ламинат, по одной торцевой стене установят шкаф, на другой — зафиксируют полки. Также здесь установят пригодные для эксплуатации вне помещений кресло и столик.

Лоджия

Преимущества

Недостатки

Единство оформления способствует зрительному увеличению небольшой квартиры.

В спальню понадобится провести систему принудительной вентиляции.

Лоджия обустроена как зона отдыха.

Кухне, открытой в пространство гостиной, нужна мощная вытяжка.

Много мест хранения, в том числе две гардеробные.

Стиральная машина размещена в зоне кухни, что негигиенично.

Изолированная спальня.

Сдвижные двери экономят пространство.