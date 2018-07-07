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Нежный дизайн однушки в пудровых оттенках
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Нежный дизайн однушки в пудровых оттенках 

IVD.ru 7 июля 2018
Фото: IVD.ru
Кухня-гостиная
Спальня
Однокомнатная квартира приспособлена для проживания молодой, профессио­нально востребованной жен­­щины. Потенциальной владелице требуются кухня, гостиная, спальня, ёмкая гардеробная, просторный сан­узел. Для решения этой задачи дизайнер предлагает поступить следующим образом. Сантехническое помещение — ванная комната — останется в исходных границах. Пространство по левую сторону от входной двери будет использовано под организацию небольшой гардеробной, в которую (для экономии пространства небольшой прихожей) будет вести сдвижная дверь-пенал. Внутриквартирную капитальную конструкцию — пилон — дополнят шкафами разной глубины, выходящими в прихожую и гостиную скруглёнными секциями. По другую сторону несущей колонны расположится изолированная спальня. Её объём будет выделен посредством конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе и остек­лённой сдвижной перегородки. Отсюда через сдвижную дверку можно будет пройти во вторую, большую по площади гардеробную.
Пространство рядом с окнами и балконным блоком используют для организации кухни-столовой и гостиной. Зону приготовления пищи скомпонуют по угловой схеме и расположат поблизости от сантехстояка и венткороба, обеденную группу поместят на проходе к лоджии, гостиная станет соседствовать с приватной комнатой. Лоджию, в которой застройщиком предусмотрено панорамное остекление, используют для организации зоны отдыха.
Гостиная
Кухня-гостиная
Чтобы вмонтировать светодиодные ленты и встраиваемые светильники, которые должны визуально обособить разные по назначению зоны, потолок сделают подшивным, выполнив его из ГКЛ на металлическом каркасе. Эта же конструкция поможет спрятать шторные карнизы.
Кухня-гостиная
Спальня
Ванная комната
Для оформления стен во всех помещениях (за исключением ванной комнаты) применят одинаковое покрытие, фактура которого имитирует венецианскую штукатурку. Стену за широким изголовьем кровати акцентируют фреской с укрупнённым стилизованным изображением листьев.
Шторные карнизы спрячут за подшивным потолком, что поспособствует оптическому увеличению не только высоты потолка, но и жилых объёмов в целом.
Спальня
Ванная комната
Диагональная укладка двух разнородных напольных покрытий — крупноформатного керамогранита и мелкоразмерной мозаики — станет сбивать с толку «зрителя», отвлекая его от малого размера помещения. Аналогичную схему монтажа, но уже ламината, предлагается реализовать и в остальных объёмах.
Ванная комната
Лоджия
Утеплять, а тем более присоединять её к квартире не станут. Вмешательство будет минимальным — на пол положат ламинат, по одной торцевой стене установят шкаф, на другой — зафиксируют полки. Также здесь установят пригодные для эксплуатации вне помещений кресло и столик.
Лоджия
Преимущества
Недостатки
Единство оформления способствует зрительному увеличению небольшой квартиры.
В спальню понадобится провести систему принудительной вентиляции.
Лоджия обустроена как зона отдыха.
Кухне, открытой в пространство гостиной, нужна мощная вытяжка.
Много мест хранения, в том числе две гардеробные.
Стиральная машина размещена в зоне кухни, что негигиенично.
Изолированная спальня.
Сдвижные двери экономят пространство.
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