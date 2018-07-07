Ещё
Стартует новая программа обучения для дизайнеров интерьеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартует новая программа обучения для дизайнеров интерьеров 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Начало обучения по новой программе «Колористика для дизайнеров интерьера» — 9 июля 2018 года. Автор программы — дизайнер Александр Мершиев, основатель творческой мастерской «МершСтудия».
Учащиеся освоят такие дизайнерские дисциплины, как работа с цветом, концептуальное эскизирование и колористические схемы. На практике узнают, как смоделировать декоративное оформление интерьера. По итогам программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.
Читайте также:
Гид для профи: самое интересное со строительной выставки Batimat
Гид для профи: холодильники, мебель в стиле арт-деко, летняя сервировка и пионы
Обучение дизайну: в МШД начался набор на зимние интенсивы
Roomble.com: последние новости
25 спален в мансарде Как создать для подростка комнату, из которой он не захочет выходить Как не ошибиться с выбором дизайнера: 6 советов от профи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «После школы меня украли замуж»24
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать17
Боня показала личное фото с новым мужчиной3
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение