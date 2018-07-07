Стартует новая программа обучения для дизайнеров интерьеров

Начало обучения по новой программе «Колористика для дизайнеров интерьера» — 9 июля 2018 года. Автор программы — дизайнер Александр Мершиев, основатель творческой мастерской «МершСтудия».

Учащиеся освоят такие дизайнерские дисциплины, как работа с цветом, концептуальное эскизирование и колористические схемы. На практике узнают, как смоделировать декоративное оформление интерьера. По итогам программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.

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