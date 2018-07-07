Ещё
В Чебаркуле из-за сильной грозы затопило 24 квартиры одного подъезда
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чебаркуле из-за сильной грозы затопило 24 квартиры одного подъезда 

Уральский меридиан 7 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
В Чебаркуле в четверг, 5 июля, прошедшая гроза с ливнем для жителей дома №56 по улице Каширина обернулась кошмаром. Дождь шел прямо в квартирах жильцов, уничтожено все: мебель, потолки, обои и многое другое.
Жители не успевали выливать воду из тазиков, больше всего пострадали кухня, туалет и гостиная. Кроме того, из-за происшествия дом был обесточен, жильцы справлялись со стихией в темноте.
«Специалисты управляющей компании сказали, что это из-за засорившегося ливневого стока. Но, мой муж сам поднимался на крышу и сказал, что там просто голая плита и никакой изоляции не было, так что вода просто пошла по швам и всех нас затопило», — рассказала жительница дома, Татьяна Вятчинова.
Уральский меридиан: последние новости
В Миассе спасатели искали утонувшего на пруду В Кургане семь семей получили награды «За любовь и верность» В Салехарде за убийство младенца перед судом ответит только отец
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
10 самых богатых детей с YouTube6
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение