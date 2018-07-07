В Чебаркуле из-за сильной грозы затопило 24 квартиры одного подъезда

В Чебаркуле в четверг, 5 июля, прошедшая гроза с ливнем для жителей дома №56 по улице Каширина обернулась кошмаром. Дождь шел прямо в квартирах жильцов, уничтожено все: мебель, потолки, обои и многое другое.

Жители не успевали выливать воду из тазиков, больше всего пострадали кухня, туалет и гостиная. Кроме того, из-за происшествия дом был обесточен, жильцы справлялись со стихией в темноте.

«Специалисты управляющей компании сказали, что это из-за засорившегося ливневого стока. Но, мой муж сам поднимался на крышу и сказал, что там просто голая плита и никакой изоляции не было, так что вода просто пошла по швам и всех нас затопило», — рассказала жительница дома, Татьяна Вятчинова.