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Как быстро оттереть следы клея от этикетки
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Как быстро оттереть следы клея от этикетки 

Рамблер 7 июля 2018
Фото: depositphotos
Бывает такое, что наклейка на посуде просто не дает покоя. Но если ее попытаться отклеить, то оставшиеся следы могут попросту свести с ума. Липкие, грязные, с остатками самой наклейки и частичками бумаги — они раздражают и отбивают желание пользоваться той вещью, где была злосчастная бумажка.
Вот несколько подручных средств, которые помогут быстро избавиться от ненавистных следов:

Средство для снятия лака

Оно есть дома у каждой женщины. Даже если оно без ацетона — не страшно. В большинстве случаев жидкость для удаления превосходно помогает. Просто нанесите немного средства на ватный диск и с усилием протрите место, на котором остались следы от этикетки.

Подсолнечное или оливковое масло

Пожалуй, одно из самых эффективных средств. Принцип действия тот же: наносим на кусочек ватного диска и протираем зону, в которой остались клейкие следы. Помогает на "ура".

Скотч

Отрежьте кусочек скотча и сомните его несколько раз, возьмите в руки и с усилием давите на место, которое хотите отчистить. Делайте движения, будто вы что-то промакиваете: сначала чуть прижимаете скотч к предмету, затем достаточно резко его отдергиваете. Помогает не всегда, но в некоторых случаях может пригодиться.
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