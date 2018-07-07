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Как использовать клетку в интерьере
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Как использовать клетку в интерьере 

Домашний очаг 7 июля 2018
Фото: Домашний очаг
Популярность этих расцветок объясняется тем, что на базе их гармоничной простоты можно создавать бесконечное количество комфортных сочетаний, играя со смешением используемых цветов, так или иначе соединяя в одном ансамбле разные по сложности рисунки одинаковой цветовой гаммы.
Принято считать, что древнейшим вариантом является именно клетка, шотландка или, правильнее, тартан. Издавна применяемая в украшении дома, эта расцветка ассоциируется прежде всего с интерьерами, пропитанными уважением к традициям: со сдержанной роскошью английских джентльменских клубов, с гостеприимным кантри, альпийским шале или попросту с домашним теплом шерстяного пледа.
Область применения этого принта не исчерпывается текстилем. Клетчатый узор применяется на обоях, плитке, аксессуарах и даже на поверхности корпусной мебели. Такое разнообразие позволяет использовать клетку при оформлении любого помещения, необходимо лишь подобрать удачные дополнения.
Полоска, горошек, зигзаг, волна, клетка — наиболее эффектные принты в текстильном дизайне.
Декоративный текстиль
В поддержку предметов мебели с клетчатой обивкой могут выступить шторы из той же ткани или идентичная расцветка других предметов интерьера: абажуры светильников, покрывала, столовый текстиль и даже обивка стен.
Подушка на стул «Трактир поэтов», «Интерьерная лавка», 1096 руб.
Абажур в клетку, Green Gate, 1790 руб.
Валик для банкетки «Матушка клетка», «Интерьерная лавка», 2028 руб.
Важно не перегрузить оформляемое пространство клетчатыми акцентами!
Мебель
Очень эффектно смотрится контрастная клетка в мебельной обивке. Ее можно дополнить одноцветными подушками в тон либо, напротив, поместить яркие клетчатые декоративные подушки на диване или кресле с однотонной обивкой.
Кресло из лиственных пород дерева, claine.com, цена — по запросу
Кресло Экторп Эннилуд, клетка, ИКЕА, 7999 руб.
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