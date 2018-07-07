Как использовать клетку в интерьере

Популярность этих расцветок объясняется тем, что на базе их гармоничной простоты можно создавать бесконечное количество комфортных сочетаний, играя со смешением используемых цветов, так или иначе соединяя в одном ансамбле разные по сложности рисунки одинаковой цветовой гаммы.

Принято считать, что древнейшим вариантом является именно клетка, шотландка или, правильнее, тартан. Издавна применяемая в украшении дома, эта расцветка ассоциируется прежде всего с интерьерами, пропитанными уважением к традициям: со сдержанной роскошью английских джентльменских клубов, с гостеприимным кантри, альпийским шале или попросту с домашним теплом шерстяного пледа.

Область применения этого принта не исчерпывается текстилем. Клетчатый узор применяется на обоях, плитке, аксессуарах и даже на поверхности корпусной мебели. Такое разнообразие позволяет использовать клетку при оформлении любого помещения, необходимо лишь подобрать удачные дополнения.

Полоска, горошек, зигзаг, волна, клетка — наиболее эффектные принты в текстильном дизайне.

Декоративный текстиль

В поддержку предметов мебели с клетчатой обивкой могут выступить шторы из той же ткани или идентичная расцветка других предметов интерьера: абажуры светильников, покрывала, столовый текстиль и даже обивка стен.

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Абажур в клетку, Green Gate, 1790 руб.

Валик для банкетки «Матушка клетка», «Интерьерная лавка», 2028 руб.

Важно не перегрузить оформляемое пространство клетчатыми акцентами!

Мебель

Очень эффектно смотрится контрастная клетка в мебельной обивке. Ее можно дополнить одноцветными подушками в тон либо, напротив, поместить яркие клетчатые декоративные подушки на диване или кресле с однотонной обивкой.

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