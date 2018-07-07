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Как озеленить балкон или террасу: 10 потрясающих вариантов
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Как озеленить балкон или террасу: 10 потрясающих вариантов 

IVD.ru 7 июля 2018
Фото: IVD.ru
1. Поставьте держатели для цветочных горшков
Это универсальный способ украсить балкон или террасу цветочными горшками. На одном держателе можно разместить как один, так и несколько горшков — зависит от формы и размера. Поэтому, если вы хотите, чтобы зеленых растений было много, но при этом они не создавали визуального хаоса, воспользуйтесь этим вариантом.
Фото: Instagram scandi.life
2. Подвесьте горшки
Подвесные системы для горшков удобны и на балконе, и на открытой террасе. Их можно удачно разместить на перилах, сетке, ширме с рейками или на рейлингах. Удобно, универсально и бюджетно.
Фото: Instagram sad.fat.cat  3. Сделайте атмосферу тропиков
Тропические мотивы были на пике популярности прошлым летом и не собираются сдавать позиций. На модных выставках и в ассортименте масс-маркета можно найти множество аксессуаров с тропическими принтами и искусственные зеленые ветки. Что выбрать, зависит от ваших предпочтений. Но тропические растения точно добавят настоящее летнее настроение на ваш балкон или террасу.
Фото: Instagram interior_inside_home
4. Поставьте очень много растений в горшках
Сделайте на балконе или террасе оранжерею. В таком случае чем цветов больше, тем лучше. Это могут быть цветущие растения или вечнозеленые мини-деревья, полевые цветы в горшках или даже кактусы. Пусть в вашем доме получится настоящий оазис, где будет так приятно отдохнуть этим летом.
Фото: Instagram balcony_love_
5. Выбирайте текстиль с растительным принтом
Необязательно сажать цветы в горшках, чтобы озеленить интерьер. Модные растительные принты буквально заполонили прилавки магазинов текстиля и аксессуаров для дома. Выбирайте то, что вам по душе.
Фото: Instagram pereremont
6. Оформите старый дуршлаг как подвесное кашпо
Посмотрите на эту оригинальную идею. Старый дуршлаг можно использовать вместо кашпо: достаточно подложить непромокаемый материал на дно, засыпать землю и посадить цветы. Если захотите подвесить такое кашпо, оберните ручки бечевкой и завяжите узел сверху.
Фото: kalynbrooke.com  Фото: kalynbrooke.com  Фото: kalynbrooke.com  Фото: kalynbrooke.com  Фото: kalynbrooke.com  7. Используйте в качестве флорариума подсвечник
Наверняка у вас есть аксессуары, которые вы купили когда-то или которые вамподарили друзья, но в интерьер они не вписываются. Или вы просто не хотите заполнять комнату бесполезным декором. И правильно делаете. Таким вещам нужно искать практическое применение. Например, превратить обычный подсвечник в подобие флорариума.
Фото: fluorescentbeigeblog.com  8. Сделайте композицию из суккулентов
Суккуленты выглядят симпатично и стильно, когда высажены композицией из нескольких штук. И чем больше, тем интереснее и необычнее. В подборке фото есть пошаговая инструкция, как преобразить деревянную столешницу и превратить ее в красивое панно.
Фото: craftberrybush.com  Фото: craftberrybush.com  9. Ищите бюджетные способы декорирования
Например, из системы хранения для ванн — в симпатичную подвесную систему хранения для зеленых растений. Такую удобно повесить на любой крючок на балконе или террасе, и не потребуется больших затрат.
Фото: ikeahackers.net  10. Пустите вьющиеся растения по стене или периллам
Вьющиеся растения выглядят очень атмосферно — сразу поднимается настроение, создается ощущения тепла, лета, отпуска в теплых странах. Почему бы вам не создать такую атмосферу на собственном балконе или открытой террасе? Одни из лучших вариантов — плющ или виноград. Правда, для того чтобы он разросся, потребуется время. Но зато результат вас точно не разочарует.
Фото: livethemma.ikea.se
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