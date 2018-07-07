Дизайн маленькой спальни: 9 классных идей для комнаты до 9 кв. метров

1. Используйте светлую цветовую гамму

Стандартный приём для визуального увеличения пространства — светлые фоновые цвета. Это может быть белый (идеален для интерьера в скандинавском стиле), бежевый, светло-серый и другие пастельные оттенки.

Фото: Instagram small_flat_ideas

Совсем от яркости отказываться не стоит. Но подобные тона лучше вводить акцентно: в спальне можно выбрать яркий текстиль, декор или отдельные элементы мебели, например кресло.

Фото: Instagram valeriya.arch

2. Продумайте систему хранения

Чаще всего в спальне нужно уместить много вещей: одежду, постельные принадлежности. Кроме того, необходима система для прикроватного хранения. Заранее продумайте, как всё разместить, чтобы вещи были в порядке и не создавали визуального шума.

Хорошая идея — разместить систему хранения вокруг кровати, как на примере ниже.

Фото: Instagram golyshevadesign

Также в небольшой спальне стоит задействовать подпотолочное пространство.

Фото: Instagram just_home.ru Если хотите добавить комнате немного богемности, используйте для хранения винтажные ящики и плетёные корзины. Во-первых, такие системы сейчас в тренде. Во-вторых, они дополнительно будут выполнять декоративную функцию.

Фото: Instagram domsplana

Что касается хранения у кровати, не в каждой спальне найдётся место для полноценной тумбы. Экспериментируйте! Например, используйте в этих целях подоконник или маленькую подвесную полку — даже на неё можно будет положить телефон и поставить стакан воды.

Фото: Instagram commodus_shop

Фото: Instagram polya_vodopyanova

3. Выбирайте компактную и многофункциональную мебель

В продолжение темы хранения. В маленькой спальне лучше отказаться от массивных комодов, тумб или кресел. Мебель должна быть максимально компактной и/или многофункциональной. Отлично, если сама кровать будет оснащена системами хранения, в которых вы сможете расположить одеяла, подушки, постельное белье и даже книги и мелочи.

Фото: Instagram commodus_shop

Фото: Instagram feeling.home

Фото: Instagram stok_idea

4. Поставьте правильный шкаф

Чаще всего без шкафа в спальне не обойтись. Чтобы он не съел всё пространство, выбирайте варианты с фасадами в цвет стен — они сольются с фоном и не будут утяжелять интерьер.

Фото: Instagram m17_studio

Также отличная идея — шкаф-купе: не придётся планировать место для открытия дверок. Они, впрочем, всё равно должны быть либо в цвет стен, либо зеркальными.

Фото: Instagram polya_vodopyanova_

5. Не забудьте о зеркалах и глянце

Кстати, о зеркалах. Известно, что они тоже зрительно увеличивают пространство, так что можете смело использовать их в оформлении.

Фото: Instagram arh_des То же касается глянцевых поверхностей. Можно выбрать светоотражающие стеновые панели, мебель или краску для стен. Посмотрите на интерьер ниже — стены покрашены тёмной краской с глянцевым эффектом; учитывая, что комната грамотно дополнена светлыми деталями, она совершенно не выглядит тесной.

Фото: Instagram stylemeharder

6. Выберите правильные шторы или откажитесь от них С лёгкими и прозрачными шторами комната будет казаться легче, к тому же в неё будет проникать больше естественного света, что всегда плюс для небольших пространств. Но в спальне так хочется повесить плотные занавески, которые защитят ночью от света… Альтернатива — рулонные шторы, которые днём можно поднять.

Фото: Instagram idesing_spb Если же свет по ночам вам не мешает, можно вообще оставить окна без штор. Это модный приём в духе западных скандинавских интерьеров.

7. Установите много источников освещения

Добавить света маленькой спальне можно и за счёт искусственного света. Прикроватные лампы, бра, гирлянды, потолочные споты и подвесы — комбинируйте светильники и создавайте разные сценарии освещения.

Фото: Instagram small.flat.ideas

8. Поставьте кровать у окна

В совсем крошечной спальне, площадью всего несколько кв. метров, лучше отказаться от большой кровати посередине комнаты. Она может и не поместиться, но, даже если влезет, не оставит места для других предметов.

Лучше выбрать небольшую кровать и придвинуть её к окну — так освободится место для шкафа, тумбочки и, возможно, даже рабочего или туалетного столика.

Фото: Instagram malenkayakvartira

Посмотрите, как продумана расстановка мебели в этой комнате: кровать служит также местом для сидения за рабочим столом. Возможно, не самый комфортный вариант, но лучшего в этой маленькой комнате добиться было бы сложно.

Фото: Instagram designmyhome_ru 9. Добавьте живых растений

Букеты цветов и домашние растения освежают любой интерьер. Привнесите их и в спальню, чтобы она выглядела уютнее. Если нет места, можно выбрать подвесные кашпо — они точно не займут лишнюю площадь.

Фото: Instagram oksana_donskaya

Фото: Instagram sd_decor