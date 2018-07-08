Домик с антиквариатом и винтажной мебелью

Местечко Ванака, где решила обосноваться декоратор Анна Бегг, называют одним из живописнейших в Новой Зеландии, так что девушке повезло как минимум с видами из окна. А вот дом в 400 квадратов, который она приобрела, казался Анне темным и невыразительным.

Дом в был старым, эдвардианским, ремонтные работы предстояли масштабные. Однако наличие множества филенчатых окон указывали на то, что обстановка все равно наполнится светом. И конечно, внутри будет что-то особенное и стильное — а иначе в доме у декоратора и быть не может.

Так и вышло. Первым делом Анна покрасила стены и потолок в белый цвет, оставив в некоторых комнатах темными потолочные балки, окна обрамила светлым текстилем, а для полов продумала теплую песочную палитру. Отделка преобразилась кардинально.

Что же до стилистики, здесь хозяйка долго не колебалась и оформила интерьер в любимом винтажном направлении.

К моменту покупки дома Анна уже имела немаленький багаж из старых предметов с большим потенциалом. Некоторые — и вовсе настоящий раритет, например, письменный стол, за которым сидел дедушка Анны еще в начальных классах или журнальный столик из Индии, найденный на барахолке.

Конечно, тотально заставить дом старыми предметами было бы по крайней мере странно — даже если они очень симпатичные. Анна миксует винтаж с мебелью из путешествий (например, подвесное плетеное кресло в гостиной привезено из поездки на Бали), и дополняет вещами из собственного магазина антиквариата.

Декоратор убеждена: лучше покупать один дорогой, вневременной предмет интерьера в год, чем обновлять обстановку часто, но при помощи дешевых вещей, которые быстро потеряют актуальность. Кажется, ей стоит верить.