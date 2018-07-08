Трешка с модульной мебелью и прозрачной гардеробной

Заказчики занимаются фэшн-дизайном, поэтому авторам проекта надо было не только предложить им модный современный интерьер, но и сделать так, чтобы коллекция одежды чувствовала себя хорошо и занимала соответствующее ее значению место.

Проект создавался для молодой семьи космополитов, которые приехали в Киев из Южной Африки и привезли с собой большую коллекцию одежды, любимого кота и стиль жизни, который принято называть богемным. Арт-вечеринки — его непременная часть.

Дизайнеры студии Artpartner придумали интерьер, который может одновременно выполнять роль шоурума, места для вечеринок и личного пространства.

В гостиной, объединенной с кухней и столовой, кроме модульного дивана есть еще и мягкий уголок у панорамных окон — отличное место для зрелищных вечеринок.

В спальне почетное место занимает прозрачная гардеробная, похожая на витрину модного бутика. Не столько место хранения, сколько украшение комнаты.

Не забыт и четвероногий любимец хозяев квартиры. Из уважения к нему дверь в хозяйственную комнату снабдили небольшой дверкой. Кроме того, у кота есть свой дом, в котором он может укрыться на время вечеринок.

Колористика построена на сочетании белого и нежно-розового. Заказчикам идея клубнично-ванильного мороженого, предложенная дизайнерами, показалась вкусной. Излишнюю сладость приглушают элементы черного и графитового цвета: их четкие прямоугольные формы служат стержнем, вокруг которого собран нежный, воздушный образ.

Мебель проектировалась с учетом многолюдных вечеринок, которые хозяева квартиры будут здесь устраивать: она простая и функциональная. Модульный принцип позволяет отдельным предметам выполнять сразу несколько задач.

Собирает весь интерьер коллекция работ фотографа Роберта Берроуза, выполненных в той же бело-розовой гамме. Если продолжать тему мороженого и кремовых десертов, они здесь словно вишенка на торте.

Холл Отделка: краска, Оikos Напольное покрытие: Мarazzi Мебель: Anova Освещение: Delta

Гостиная Отделка: краска, Оikos Напольное покрытие: Panaget Освещение: Woud Ковер: Kinnasand Текстиль: Modi Декор: фотографии Robert Burrowes

Спальня Отделка: краска, Оikos Напольное покрытие: Panaget Мебель: Anova Освещение: Delta

Детская Отделка: краска, Оikos Напольное покрытие: Panaget Мебель: Anova, Modi Освещение: Delta

Кухня Отделка: краска, Оikos Напольное покрытие: Panaget Мебель: Anova, Woodwerk, Maruni Бытовая техника: Bosch Смесители: Blanco Освещение: Delta, Woud

Ванная комната Отделка: плитка, Marazzi Напольное покрытие: плитка, Marazzi Мебель: Anova Санфаянс: Сielo Смесители: GRB Освещение: Delta, Woud