Лучшие оттенки помады для брюнеток

Чтобы подобрать подходящую помаду для брюнеток, нужно учитывать не только оттенок волос, но и тон кожи, цвет глаз. Мы составили простой гид, который поможет тебе определиться.

Какой цвет помады подходит брюнеткам

На основе трех самых популярных типов внешности выясняем, какая помада подходит брюнеткам. Найди свой вариант!

Смуглая кожа + карие глаза

Твой выбор — оттенки в теплой цветовой гамме. Они позволят подчеркнуть глубокий цвет глаз и естественный загар. Не отказывайся и от темных, винных оттенков, которые добавят образу томной загадочности. В то же время желательно избегать розовых, «кукольных» цветов, а также ярко-фиолетового. Для повседневного макияжа подойдут бежево-кофейные варианты. Вот несколько подходящих цветов помады для кареглазых, смуглых брюнеток:

коралловый

темный матовый красный

винный

сливовый

коричневый и кофейный нюд (особенно в сочетании с ярким макияжем глаз).

Светлая кожа + голубые глаза

Ярким брюнеткам со светлой кожей и голубыми глазами идеально подходят яркие, сияющие цвета помады! Смело используй алую матовую помаду, она словно создана специально для твоего цветотипа. Для дневного макияжа отдай предпочтение более спокойному, прозрачному красному — например, блеску для губ. В целом, твои оттенки это:

ярко-красный матовый

фуксия

малиновый

темный, насыщенный розовый

коралловый.

Оливковая кожа + зеленые глаза

Обладательницам этой внешности подойдут теплые, бархатные оттенки, которые удачно дополнят приятный цвет кожи и сделают акцент на редком цвете глаз. Брюнетке такого типа довольно просто выбрать помаду для дневного мейкапа и сложнее подобрать яркий цвет для вечера. Обрати внимание на эти варианты:

оранжевый

кирпично-красный

карамельный

персиковый

терракотовый.