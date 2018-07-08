Как визуально увеличить комнату

Как визуально увеличить пространство в маленькой комнате

Как визуально увеличить комнату с помощью обоев? Сделайте темной одну из стен, тогда зона уйдет на второй план.

Больше зеркал! Они отражают свет, создают глубину и пространство. Как увеличить комнату с помощью зеркал, смотрите здесь.

Используйте крупные и яркие принты только в акцентах, а не на крупных предметах.

Выбирайте стеклянные, акриловые поверхности. Они насквозь просматриваются.

Используйте свет хотя бы в трех углах комнаты, чтобы не было слепых затененных мест.

Какие цвета визуально увеличивают комнату? Покрасьте книжные полки в цвет стен и подберите шторы в тон. Они сольются, создавая единое, более воздушное пространство.

Маленькая комната с миниатюрной мебелью кажется меньше, чем на самом деле. Не бойтесь крупных предметов!

Повесьте портьеру от потолка до пола, чтобы потолки казались выше.

Добавьте мебель без спинок: пуфик, оттоманка, банкетка не создают визуальной захламленности.

Как можно визуально увеличить комнату еще? Постелите большой ковер: взгляд сам будет притягиваться к его внешним краям, что придаст комнате ощущение объема.

Обои, визуально увеличивающие комнату

Если вы думаете о том, как визуально увеличить комнату с помощью обоев, помните о том, что мелкие рисунки делают пространство больше, а крупные — наоборот. Старайтесь не использовать бордюры, особенно в центре стены. Отдавайте предпочтение обоям в вертикальную полоску или же однотонным светлым обоям. Одну стену можно сделать темнее.

Какие цвета визуально увеличивают комнату

Все еще не знаете, как визуально увеличить комнату? Еще один совет — используйте больше светлых цветов. Чем меньше мебели, темных углов и нагромождений будет в доме, тем больше он будет казаться. Отдавайте предпочтение бежевым, кремовым, светло-розовым, салатовым и голубым предметам и цветам для декора стен. Темные тяжелые оттенки точно не сделают вашу комнату больше.