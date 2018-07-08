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Как визуально увеличить комнату
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Как визуально увеличить комнату 

Домашний очаг 11 часов назад
Фото: Домашний очаг
Как визуально увеличить пространство в маленькой комнате
Как визуально увеличить комнату с помощью обоев? Сделайте темной одну из стен, тогда зона уйдет на второй план.
Больше зеркал! Они отражают свет, создают глубину и пространство. Как увеличить комнату с помощью зеркал, смотрите здесь.
Используйте крупные и яркие принты только в акцентах, а не на крупных предметах.
Выбирайте стеклянные, акриловые поверхности. Они насквозь просматриваются.
Используйте свет хотя бы в трех углах комнаты, чтобы не было слепых затененных мест.
Какие цвета визуально увеличивают комнату? Покрасьте книжные полки в цвет стен и подберите шторы в тон. Они сольются, создавая единое, более воздушное пространство.
Маленькая комната с миниатюрной мебелью кажется меньше, чем на самом деле. Не бойтесь крупных предметов!
Повесьте портьеру от потолка до пола, чтобы потолки казались выше.
Добавьте мебель без спинок: пуфик, оттоманка, банкетка не создают визуальной захламленности.
Как можно визуально увеличить комнату еще? Постелите большой ковер: взгляд сам будет притягиваться к его внешним краям, что придаст комнате ощущение объема.
Обои, визуально увеличивающие комнату
Если вы думаете о том, как визуально увеличить комнату с помощью обоев, помните о том, что мелкие рисунки делают пространство больше, а крупные — наоборот. Старайтесь не использовать бордюры, особенно в центре стены. Отдавайте предпочтение обоям в вертикальную полоску или же однотонным светлым обоям. Одну стену можно сделать темнее.
Какие цвета визуально увеличивают комнату
Все еще не знаете, как визуально увеличить комнату? Еще один совет — используйте больше светлых цветов. Чем меньше мебели, темных углов и нагромождений будет в доме, тем больше он будет казаться. Отдавайте предпочтение бежевым, кремовым, светло-розовым, салатовым и голубым предметам и цветам для декора стен. Темные тяжелые оттенки точно не сделают вашу комнату больше.
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