Как сочетать разные вещи: 5 базовых правил

Умение безупречно подбирать повседневную одежду и сочетать предметы гардероба не всем дается от природы. Поэтому даже костюмы и рубашки от модных дизайнеров могут смотреться плохо, если надеть все как попало. Вот несколько хитростей, которые помогут создать эффектный образ практически с любой одеждой. Правильно сочетайте цвета

Одно из главных правил стиля — это грамотное сочетание цветов. Существует несколько вариантов того, как можно комбинировать цвета. Все они базируются на цветовом круге Ньютона. Самый простой вариант — использовать в одежде оттенки только одного цвета. В этом случае главное — следить, чтобы они не сливались друг с другом. Другой вариант, сочетание похожих цветов. Лучше выбрать при этом основной и дополняющий цвет, а также оттенок, который будет задавать акцент. Создать запоминающийся образ помогут противоположные цвета. Пара из теплого и соответствующего ему холодного оттенка даст именно такой эффект. Тем, кто ищет разнообразия, подойдет цветовое сочетание по триаде или прямоугольнику. Кожаные предметы одежды должны быть одного цвета

Считается, что кожаные вещи говорят о состоятельности и статусе своего владельца. Воспользуйтесь этим — пусть изделия из кожи составляют единый цветовой ансамбль. Прежде всего, друг с другом должны сочетаться ремень и ботинки. Затем можно подумать о ремешке часов и сумке. Кожаные вещи смотрятся лучше, если они подобраны в одной цветовой гамме, но при этом различаются на несколько оттенков. Но чем больше разница — тем хуже будет смотреться весь образ целиком. Надеть черные ботинки со светло-коричневым ремнем — об этом не может быть и речи. К такому ремню лучше подобрать темно-коричневую обувь. Черную обувь можно сочетать с ремнем, например, серого цвета. Металлические аксессуары должны сочетаться между собой

То же самое правило касается и изделий из металла. По возможности часы, пряжка пояса, оправа очков, зажим для галстука и другие металлические аксессуары должны сочетаться друг с другом. Серебро надевают с серебром, золото с золотом, бронзу с бронзой. Однако это не строгое правило, здесь тоже бывают исключение. Проявите фантазию — это лишь подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Не смешивайте стили одежды

Нет более неподходящего сочетания, чем пиджак от делового костюма, надетый вместе со спортивными шортами. Каждый предмет гардероба подходит для определенной ситуации. Если не следовать этому правилу — ваш вид вызовет у окружающих в лучшем случае недоумение. Не забывайте также подобрать к костюму обувь по случаю. Помните, что для официального стиля подойдет одежда темных оттенков, а более светлые вещи лучше оставить для повседневной жизни. Берите пример со знаменитостей

Все эти правила могут показаться довольно сложными. Но все становится проще, если у вас есть модель для подражания. Выберите себе кого-нибудь из знаменитостей, кто отличается превосходным чувством стиля. Это те мастера, у которых можно многому научиться. Они точно знают, что надеть в той или иной ситуации (или, по крайней мере, следуют советам своих стилистов). Вдохновляйтесь ими, но не копируйте их образы полностью. Лучше найти свой собственный стиль.