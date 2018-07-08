8 мифов о рулонных шторах

Рулонные шторы часто недооценивают. Между тем, они очень удобны, особенно в сочетании с электроприводами. Компания Somfy, которая присутствует в более чем 60 странах и занимается автоматизацией жилых, коммерческих и промышленных объектов объяснила нам, почему не нужно бояться рулонных штор. Вот несколько распространенных мифов, связанных с рулонными шторами, которые помогут разобраться в вопросе.

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Рулонные шторы — только для пластиковых окон.

Миф зародился, видимо, потому, что изначально рулонные шторы использовали в новых домах с пластиковыми окнами. На самом деле, рулонная штора — это отличный способ эстетично оформить окно. Любое окно. Хорошо подобранная штора не просто подчеркнет интерьер, но и станет элементом декора. Если на окне современные деревянные окна — надо просто подобрать такую штору, которая покажет все их преимущества.

Через рулонные шторы видно все, что происходит в доме.

Это не так! Рулонные шторы относятся к светозащитным конструкциям, а значит должны задерживать свет. Даже через ткань со светопропусканием 30−40% видны в лучшем случае лишь тени. Острый глаз, возможно, сумеет разглядеть еще и контуры некоторых предметов, стоящих близко к окну, но никак не детали обстановки.

Рулонные шторы плохо защищают от солнечного света.

Если окна выходят на солнечную сторону, то лучше просто выбрать шторы из более плотной ткани. Это могут быть так называемые шторы блэкаут, на 100% закрывающие свет. Говорят, их придумали в Финляндии, стране белых ночей. Но не стоит думать, что такие шторы — это мрачные черные прямоугольники, закрывающие окна. Разнообразие современных плотных тканей настолько велико, что можно подобрать не только цвет, подходящий под интерьер, но и любой его оттенок. Например, в детскую можно повесить шторы блэкаут ярких цветов или даже с веселыми рисунками или принтами.

Рулонными шторами можно управлять только вручную.

Времена, когда неизменным атрибутом такой шторы были цепочки, давно в прошлом. Моторизованные рулонные шторы, пришедшие к нам из Европы, стали популярны и в нашей стране. Использование электроприводов незаменимо на больших окнах (например, французских во всю стену), а также в помещениях с высокими потолками. Автоматизация также поможет, если есть необходимость одновременно закрывать и открывать все шторы в помещении или даже во всем доме и/или в определенное время. При этом шторы могут подключаться к системе «умного дома», давая возможность удаленного управления и контроля.

Все делается в Китае, поэтому выглядит дешево и служит недолго.

Это стереотип. Далеко не все делается в Китае. Многие производители (особенно премиум-сегмента) принципиально не используют азиатские комплектующие. Но дело даже не в месте производства. Все определяется технологиями и контролем качества, а не географией. Если каждый компонент для шторы тщательно проработан, протестирован и прошел строгий отбор, то неважно, где он сделан. Важна надежность и репутация производителя.

Автоматика на шторах — это электрические провода, а мы только что сделали ремонт.

Верно. Но не всегда. Есть решения, не требующие штробления стен и прокладки проводов. Например, французская компания Somfy выпускает шторные приводы со встроенными аккумуляторами и радиоприемниками. Никаких проводов прокладывать не нужно, все уже встроено в привод.

Ручное управление шторами — самое надежное и безопасное.

Неверно. Свисающие цепочные шнуры, даже самые стильные и красивые, — источник опасности. Особенно если в вашем доме есть дети. В некоторых европейских странах ручное управление внутренней солнцезащитой уже запрещено на законодательном уровне. У нас же пока есть возможность выбора. Тем не менее, в доме с маленькими детьми лучше не экономить на безопасности и использовать электроприводы.

Управление автоматическими шторами — это выключатель на стене.

Верно, но только отчасти. Настенный выключатель, управляющий мотором шторного привода, — самый простой вариант. Но есть и другие альтернативы. Например, беспроводной пульт дистанционного управления. Он используется, если нет желания тянуть к окну лишние провода.

В свою очередь, настенный сенсорный радиовыключатель — удачная комбинация классического выключателя и беспроводного пульта. Крепится на стену, но управляет шторами по радиоканалу, тоже без проводов.

Есть и автоматическое управление с помощью различных датчиков. Например, можно задать открытие штор утром в определенное время, а закрытие — вечером. Датчик солнечного света и температуры закроет шторы, как только в комнате станет слишком жарко.

Управлять автоматическими шторами можно и с помощью системы «умного дома», а также приложения на смартфоне. В данном случае можно создавать и сохранять свои собственные сценарии на открытие и закрытие штор, а потом реализовывать их всего одним кликом.

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