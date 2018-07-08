Необычный дом под Дмитровом: классический интерьер в деревянных стенах

Большие пропорции помещения подходили гостеприимным владельцам. Естественным желанием было поделить пространство на функциональные зоны. Но от идеи закрытых комнат сразу же отказались, а условное членение осуществили посредством расстановки мебели и расположения осветительных приборов

Экспликация первого этажа: 1. Прихожая 18,3 м² 2. Кухня 14,3 м² 3. Гостиная 49,7 м² 4. Гостевая 20,3 м² 5. Санузел 5,3 м² 6. Постирочная 5,4 м² 7. Котельная 7 м² Заказчики, молодые супруги с двумя дочерьми, обратились к профессионалу для разработки проекта освоения приобретённого ими частного дома в Дмитровском районе Московской области. Хозяева любят отдыхать за городом как в тёплое время года, так и зимой, а также принимать близких и друзей. Летом же мама с детьми дошкольного и младшего школьного возраста планировала проводить на даче всё время вместе с часто навещающей семью бабушкой.

В этом доме одинаково органично уживаются крупные диваны и кресла в американском стиле, классические английские обои и демократичные предметы мебели от российских и белорусских производителей.

В интерьере со спокойной, почти нейтральной цветовой палитрой на первый план выходят материалы. Поэтому большое внимание дизайнер уделила разнообразию фактур, подбирая предметы мебели, в которых деревянные и металлические каркасы соседствуют с мягкой кожаной или текстильной обивкой

Экспликация второго этажа: 1. Коридор 5,6 м² 2. Детская 13,4 м² 3. Кабинет 12 м² 4. Спальня 12,5 м² 5. Ванная 7 м² Владельцам требовался классический, но спокойный и невычурный интерьер для круглогодичного использования за разумные деньги. На имеющейся территории предстояло обустроить пространство для общения членов семьи, функциональную кухню, спальни, в том числе гостевую, и хозяйственные зоны.

Семье с двумя маленькими детьми требовалась активная кулинарная площадка. Оставшийся от прежних владельцев добротный кухонный гарнитур менять не стали, а только дополнили новой столешницей и фартуком из искусственного камня

Основанием для постройки из бруса, возведённой в середине 2000-х гг., послужил железобетонный ленточный фундамент. Геометрия архитектуры подчёркнута двускатной крышей со стропильной конструкцией, укрытой гибкой черепицей. Снаружи и изнутри стены строения обшиты необработанной вагонкой типа блок-хаус. Новые хозяева самостоятельно отреставрировали потускневший фасад (деревянные поверхности покрасили, а цоколь облицевали диким камнем), поэтому автор проекта внесла лишь незначительные поправки во внешний облик строения. Так, одно окно заложили, а оконные проёмы в зоне гостиной расширили, что позволило увеличить приток дневного света. Незначительная высота потолков нижнего этажа (2,6 м) и наличие скатов на верхнем уровне требовали решения, которое бы оптически нивелировало эту особенность. Оптимальным вариантом стала обшивка поверхностей вагонкой, окрашенной в молочный оттенок.

В качестве напольного покрытия кухни-гостиной выступает дубовая инженерная доска, а пространство вокруг камина и рабочей зоны кухни выложили керамогранитом с благородной фактурой под камень

Несущая колонна квадратного сечения (21 × 21 см) в общественном пространстве первого этажа подсказала точку пересечения границ четырёх функциональных зон: диванной группы с камином и телевизором, домашнего бара с винным шкафом и холодильником, столовой и уголка для чтения с удобными креслами.

Отделка стен блок-хаусом, имитирующим бревенчатую кладку, обшитый вагонкой потолок и открытая электропроводка воссоздают эстетику традиционного дачного дома.

Блок-хаус на всех стенах тщательно ошкурили и пропитали светлым тонировочным составом. А широкие откосы межкомнатных проёмов для контраста «очертили» тёмными дубовыми панелями

Прежде изолированную кухню связали с обеденной зоной большим открытым проёмом. Оставшийся объём нижнего уровня поделили между собой гостевая спальня и влажная зона, состоящая из двух блоков: санузла с душевой и прачечной. Спальни родителей и детей находятся на втором этаже. К ним примыкают рабочий кабинет и основная ванная комната с душем и купелью, площадь которой по просьбе владельцев увеличили за счёт отказа от гардеробной.

Мягкие рельефные поверхности (изголовье кровати с каретной стяжкой и стёганое покрывало) создают в зоне сна приятные тактильные ощущения

Вопрос коммуникаций

Облик родительской спальни вдох­новлён интерье­рами британских загородных домов и эстетикой движения «Искусства и ремёсла» конца XIX в. Атмосферу жизни на природе передают не доходящие до потолка обои с флористическим узором из архивной коллекции Morris & Co Имеющиеся внутренние инженерные сети требовали модернизации. Для размещения новых систем жизнеобеспечения к зданию пристроили собственную котельную (7 м²), благодаря чему удалось сэкономить полезное пространство внутри дома. Теперь поддерживать здоровый микроклимат в жилище будут современные радиаторы и внутрипольные конвекторы (в зоне больших окон в гостиной), а также кондиционеры в спальнях. Дополнительным источником обогрева станут электрические тёплые полы, оборудованные во влажных помещениях. Кроме того, в создании тёплой атмосферы (в прямом и переносном смысле) в общественной aзоне участвует дровяной камин, который в процессе перепланировки решили перенести в более подходящее для него место, что потребовало устройства нового фундамента и возведения дымохода.

Окно в ванной комнате позволяет во время водных процедур наслаждаться видом на лес. Преобладающая в доме молочно-белая и бежево-коричневая палитра здесь разбавлена включениями мозаики оливкового, горчичного и оранжевого оттенков.

Гостевой санузел соединён узким проходом с прачечной, оборудованной стиральной и сушильной машинами

Реализация с ограниченным бюджетом

Важной задачей было уложиться в ограниченный бюджет, поэтому ставку сделали на демократичные марки и достойные альтернативы дорогостоящим зарубежным производителям. Так, всю встроенную мебель и лестницу изготовили по авторским эскизам в частной столярной мастерской, часть предметов нашли на распродажах в России, а буфеты для гостиной привезли из Белоруссии. В спальнях и душевой не обошлось без изделий из ИКЕА , но для них подобрали фурнитуру из линейки других брендов.

Светлое пространство под скатами кровли предназначено как для сна, так и для творческих и учебных занятий сестёр. Детская территория визуально разделена на индивидуальные половины по цветовому признаку и с помощью симметричной расстановки одинаковых предметов мебели

Изначальный замысел воплотился на 100%, но слегка вышел за рамки сметы. Во-первых, полная переделка коммуникаций съела львиную долю бюджета, во-вторых, в процессе ремонта клиентам нравились более дорогие позиции, чем было запланировано. Для ускорения комплектации согласование большей части вопросов проходило посредством фотографий через WhatsАpp. Строительная бригада не оправдала наших ожиданий, что вызвало сдвиги сроков, и на последнем этапе на объекте трудились порядка 20 человек: одновременно завершали отделочные работы, настраивали электрику, собирали и расставляли мебель и аксессуары.

Татьяна Безверхая

Дизайнер, автор проекта

Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 170,8 м², аналогичного представленному*

Наименование работ

Количество

Стоимость, руб.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта

компл.

54 900 Устройство песчаного основания под фундамент

компл.

Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного типа

компл.

41 100 Теплоизоляция фундамента

компл.

22 250 Гидроизоляция фундамента

компл.

13 800 Прочие работы

компл.

ВСЕГО

148 450 Применяемые материалы по разделу

Песок для строительных работ

компл.

Раствор бетонный, арматура, опалубка

компл.

99 600 Экструдированный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС»

компл.

34 800 Гидроизоляционная мембрана

компл.

16 900 Прочие материалы

компл.

ВСЕГО

164 400 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ

Сборка дома из квадратного бруса с отделкой наружных стен блок-хаусом и цоколя — диким камнем

компл.

410 800 Устройство кровли из гибкой черепицы

компл.

178 000 Установка оконных и дверных блоков с отделкой откосов

компл.

96 000 Прочие работы

компл.

68 500 ВСЕГО

753 300 Применяемые материалы по разделу

Брус квадратный, блок-хаус, фасадная панель, дикий камень, ГКЛ компл.

1 194 100 Гибкая черепица

компл.

196 200 Пластиковые окна REHAU; двери: «Дверь по прозвищу Зверь» (входные), «Брянский лес», Dorian ECO (межкомнатные)

компл.

530 600 Прочие материалы

компл.

96 000 ВСЕГО

2 016 900 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Электромонтажные работы

компл.

139 200 Монтаж системы отопления

компл.

190 900 Сантехнические работы

компл.

129 900 ВСЕГО

460 000 Применяемые материалы по разделу

Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения

компл.

182 600 Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации

компл.

220 700 Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (двухконтурный газовый котёл, радиаторы КЗТО «Радиатор», внутрипольные конвекторы, электрический тёплый пол)

компл.

411 500 ВСЕГО

814 800 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Облицовка стен блок-хаусом и керамической плиткой; устройство напольных покрытий из метлахской и керамической плитки, инженерной доски; облицовка потолков вагонкой; тонировка стен и потолка маслом, поклейка обоев и прочие работы

компл.

346 100 ВСЕГО

346 100 Применяемые материалы по разделу

Блок-хаус, керамическая плитка Metro (Kerama Marazzi), Suprema Desert (Atlas Concorde), обои Morris & Cо, метлахская плитка Winckelmans, инженерная доска Finex, керамическая плитка Atlas Concorde, вагонка, масло для дерева OSMO, прочие расходные материалы

компл.

1 116 700 ВСЕГО

1 116 700 ИТОГО

5 820 650 * Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.

Технические данные

Общая площадь дома 170,8 м² Строительные конструкции

ТИП ЗДАНИЯ: деревянный ФУНДАМЕНТ: железобетонный ленточный, утепление — «ПЕНОПЛЭКС» СТЕНЫ: квадратный брус, наружная отделка — окрашенный блок-хаус, цоколь — дикий камень ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ: каркасные, наружная отделка — блок-хаус, тонированный маслом, ГКЛ КРЫША: стропильная, кровля — гибкая черепица ОКНА: пластиковые REHAU ДВЕРИ: «Дверь по прозвищу Зверь» (входные), «Брянский лес», Dorian ECO (межкомнатные)

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: индивидуальная скважина КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная электросеть ОТОПЛЕНИЕ: радиаторы (КЗТО «Радиатор»), внутрипольные конвекторы, электрический тёплый пол ВЕНТИЛЯЦИЯ: естественная ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: кондиционеры, дровяной камин

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ: блок-хаус, тонированный маслом OSMO, керамическая плитка Metro (Kerama Marazzi), Suprema Desert (Atlas Concorde), обои Morris & Cо ПОЛЫ: метлахская плитка Winckelmans, инженерная доска Finex, керамическая плитка Atlas Concorde МЕБЕЛЬ: мягкая мебель Roy Bosh, буфеты из сосны «Тимберика», барный стол «Архполе», мебель ИКЕА, фурнитура Zara Home, кровать Marco Kraus, Hoff ДЕКОР: текстильный декор — Марианна Могилевская