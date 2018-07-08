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Старая слива в новой должности: создаем элемент дачного дизайна
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Старая слива в новой должности: создаем элемент дачного дизайна 

7dach.ru 3 часа назад
Фото: 7dach.ru
Довольно часто у дачников рано или поздно встает вопрос, что сделать с состарившимся плодовым деревом (яблоней, сливой и т.п.). Конечно, наиболее распространенным вариантом становится удаление такого дерева — спиливание, выкорчевывание пня.
А можно проявить немножко фантазии и попробовать создать вот такой элемент дачного дизайна.
Мы спилили все неживые ветки, покрасили места спилов и развесили на них кашпо, использовав вот такие такие крепления.
Каждый год такая импровизированная «клумба» может быть разной — все зависит от того, что мы сажаем в кашпо.
Это могут быть цветы.
А могут быть ягоды, например, клубника или земляника.
У нас в этом году и то и другое…
И кто знает, возможно, на следующий год я решусь попробовать вырастить петунии — и старая слива заиграет новыми яркими красками!
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