Старая слива в новой должности: создаем элемент дачного дизайна

Довольно часто у дачников рано или поздно встает вопрос, что сделать с состарившимся плодовым деревом (яблоней, сливой и т.п.). Конечно, наиболее распространенным вариантом становится удаление такого дерева — спиливание, выкорчевывание пня.

А можно проявить немножко фантазии и попробовать создать вот такой элемент дачного дизайна.

Мы спилили все неживые ветки, покрасили места спилов и развесили на них кашпо, использовав вот такие такие крепления.

Каждый год такая импровизированная «клумба» может быть разной — все зависит от того, что мы сажаем в кашпо.

Это могут быть цветы.

А могут быть ягоды, например, клубника или земляника.

У нас в этом году и то и другое…

И кто знает, возможно, на следующий год я решусь попробовать вырастить петунии — и старая слива заиграет новыми яркими красками!