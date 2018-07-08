Натяжные потолки — виды и особенности

Очень важно, чтобы дом, в котором люди скрываются от невзгод внешнего мира и проводят свой основной досуг, был комфортным, уютным, имел привлекательный внешний вид. Огромную роль в этом играет ровная, чистая, качественная, хорошо отделанная поверхность потолка по всему периметру жилища.

При наличии аккуратного верха квартира будет выглядеть свежо и привлекательно даже в том случае, когда остальной ремонт в ней сделан весьма простой и скромный.

Большой популярностью в России пользуются натяжные потолки. Нередко это связано с тем, что проще взять готовое полотно и грамотно закрепить его, чем, при наличии весьма непривлекательных исходных данных, подготавливать идеальную поверхность при помощи побелки, грунтовки, шпаклевки и иных ремонтных работ.

К сожалению, с явными неровностями, трещинами и иными проблемами подобного рода зачастую сталкиваются владельцы вторичного жилья, особенно «хрущевок», которые массово сооружались в СССР в период с 1959 по 1985 г. в качестве временного жилья. Рассчитаны они были на эксплуатацию в течение 25 лет, и, следовательно, делались на «скорую руку». Эстетический фактор совсем не принимался в расчет.

К счастью, современный рынок предлагает много вариантов решения данной проблемы, одним из которых является установка натяжного потолка.

Натяжной потолок представляет собой структуру из полотнища (это может быть специальная пленка или ткань), закрепленную на алюминиевом, металлическом или пластиковом багете под основным потолком на расстоянии от 2 см и ниже.

Классическим вариантом является одноуровневая конструкция, но встречаются также многоуровневые и ступенчатые. Они хороши тем, что позволяют визуально разделить помещение на зоны, разграниченные по высоте, тем самым создав ощущение свободы и простора. Также с их помощью можно скрыть различные виды коммуникаций, выровнять конструктивные неровности потолка.

Существует деление натяжных потолков по типу материала, из которого производят полотно:

— потолок из сварной виниловой пленки (ПВХ).

Данный тип натяжных потолков занимает около 90% всего рынка. Полотнища выпускаются в стандартных рулонах определенной ширины (1300 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм и 2200 мм), и подразделяются на четыре вида:

— глянцевые.

Как следует из названия, поверхность данного вида полотна является глянцевой, и производится в широком спектре цветовой гаммы (около 100 цветов).

Благодаря зеркальному эффекту и блеску, пространство помещения при использовании таких полотен визуально увеличивается.

Если в комнате потолок невысокий, да и сама площадь ее невелика, следует подбирать полотно светлых оттенков. В просторных помещениях с высокими потолками можно воспользоваться темными тонами.

— матовые.

Имеют матовую поверхность, которая не создает бликов.

Представлены небольшой цветовой гаммой — в основном белым однотонным цветом, за счет этого имеют схожесть с хорошо выровненными потолками из гипсокартона.

Выигрышней всего смотрятся в просторных прямоугольных помещениях.

— сатиновые.

В их основе используется тонкая пленка из натуральных волокон или из стеклоткани, которая имитирует сатин.

Такой потолок смотрится весьма интересно и «нежно»: имеет приятную текстуру и легкий перламутровый блеск, мягко отражает попадающий на него свет.

— полотна с фотопечатью.

Позволяют наносить любой рисунок по желанию заказчика, тем самым обеспечивая уникальность интерьера.

Несомненные преимущества любых видов потолков из ПВХ-пленки заключаются в их нетоксичности, полной герметичности и водонепроницаемости.

Температурный диапазон эксплуатации таких потолков колеблется в пределах от + 5 до + 50 градусов.

Материал не впитывает в себя запахи и обладает высокой стойкостью по отношению к появлению грибков и плесени. Также отличается пожаростойкостью и долговечностью (от 10 лет).

Также важным моментом является разнообразие цветов и оттенков ПВХ-полотен (около 150 видов), позволяющих реализовывать различные дизайнерские задумки владельцев квартир.

Если стандартная ширина полотнища по какой-либо причине является недостаточной, то ее вполне можно увеличить за счет сварки при помощи специального аппарата, имеющегося у производителя.

Основным недостатком натяжных потолков из пленки является, пожалуй, визуально заметный шов соединения полотен.

Также на большой площади (более 30 кв.м.) существует вероятность провисания полотна при резких и частых перепадах температуры.

— тканевый бесшовный потолок.

Представляет собой текстильное полотно из полиэстеровой или нейлоновой нити, равномерно пропитанное полиуретаном. Обычно производится рулонами шириной до 5150 мм. Поверхность ткани почти всегда матовая.

По цветовой гамме проигрывает своему собрату из ПВХ-пленки, но обладает более высокой прочностью, почти не деформируется на холоде, что дает возможность установить полотно такого типа в неотапливаемом помещении.

Из недостатков следует отметить способность впитывать запахи и пропускать воду, что, в случае затопления, приведет к возникновению пятен на поверхности.

Существуют специально разработанные для оздоровительных и медицинских учреждений виды натяжных потолков — бактерицидные. Их отличает особое качество пропитки, в состав которой входят антимикробные и антигрибковые препараты, а также ингибиторы, защищающие материал от воздействия препаратов для дезинфекции.

Монтаж натяжных потолков может проходить при помощи трех основных видов установки:

— клиновая технология установки;

— гарпунная;

— реечная (штапиковая).

Для того, чтобы потолок в квартире выглядел эстетично и отличался длительностью эксплуатации, настоятельно рекомендуется поручить данный этап работ профессионалам.