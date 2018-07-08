Возведение межкомнатных перегородок — варианты на любой вкус

Любая квартира или дом состоит из отдельных функциональных зон — кухни, гостиной, кабинета, санузла, кладовки. Но не всегда стандартного «набора» помещений оказывается достаточно для всех членов семьи. К сожалению, зачастую пространство малогабаритных квартир не позволяет разместиться хозяевам с должным комфортом. Тогда приходится искать выходы из сложившейся ситуации. Одним из наиболее оптимальных решений является установка межкомнатных перегородок, и создание тем самым дополнительных функциональных областей.

Помимо своего основного назначения, перегородки хороши тем, что способны добавить в интерьер «изюминки», так как могут представлять собой не просто неподвижную стену, а различного вида ширмы, раздвижные конструкции, оригинальные стеклянные сооружения.

Выбор конкретного типа дополнительного разграничивающего элемента зависит от запросов и требований собственников жилья.

Если есть необходимость глобального разделения и разграничения пространства, то придется заняться возведением прочной несущей конструкции, обладающей качественной звуко— и теплоизоляцией.

Если такой необходимости нет, то можно ограничиться передвижными или легко трансформирующимися перегородками, которые выпускаются в пяти основных вариациях:

— раздвижные;

— откатные;

— мягкие складные;

— жесткие створчатые;

— ширмы.

Их главное достоинство — простота установки и возможность быть расположенными где угодно, будь то место разграничения прихожей и гардеробной, коридора и гостиной, спальни и гардеробной комнаты.

Из всех вышеперечисленных перегородок ширмы являются наименее затратным с финансовой точки зрения вариантом.

Когда речь идет о прочных и долговечных межкомнатных перегородках, упоминаются три основных типа:

— кирпичные перегородки.

Как правило, выполняются из керамического или силикатного кирпича при использовании клеевого или цементного состава в качестве связующего раствора. Монтаж таких конструкций довольно сложен и занимает немало времени. Он начинается с укладывания на пол компенсационного слоя из рубероида или пленки, затем осуществляется непосредственно кладка — четкими рядами, со сдвигом. За счет этого достигается жесткость всего сооружения.

Иногда, для достижения еще большей устойчивости, перегородка соединяется с несущей стеной при помощи специальных металлических штырей, которые устанавливаются через ряд кладки. Требуются дополнительные штукатурные и шпаклевочные работы.

— перегородки из пеноблоков и ячеистого бетона.

Хороши своими отличными тепло— и звукоизоляционными свойствами, быстровозводимы. Итоговая поверхность возводимой стены получается ровной. Связующий раствор для кладки — особая клеевая смесь. Материал легко поддается дополнительным видам обработки.

— деревянные межкомнатные перегородки.

Могут быть:

* дощатыми сплошными (одинарными или двойными);

* двойными (с воздушным промежутком или заполненные специальными материалами);

* каркасно-обшивными.

Основное их преимущество — экологичность, и, следовательно, безопасность, используемого материала и его высокопрочность. К недостаткам относят водобоязнь, недостаточную звукоизоляцию и пожароопасность. Подходят больше для возведения в частном загородном доме, нежели в городской квартире.

При всем многообразии межкомнатных перегородок, наиболее популярными и универсальными являются перегородки каркасного типа из гипсокартона.

Они представляют собой конструкцию из металлического каркаса (UW— и CW-профиль), обшитую с двух сторон листами гипсокартона (ГКЛ) или гипсоволокна. Технологическая толщина данной конструкции может достигать 125 мм.

Перегородки данного типа можно устанавливать даже в помещениях с повышенной влажностью — для этого используют специальный влагостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ).

Вес гипсокартонных перегородок весьма небольшой, что делает процесс их установки относительно простым и легким. Сам материал обладает огнестойкостью; способен поглощать влагу и при необходимости отдавать ее при пересыхании воздуха; безопасен для человека и окружающей среды.

Получившаяся в результате монтажа поверхность стены является идеально гладкой и ровной, и прекрасно подходит для дальнейшей оклейки обоями, покраски акриловыми красками. Ее так же можно использовать как основу для любых других отделочных материалов.

Конечно, у гипсокартона имеются свои недостатки. Например, он считается относительно хрупким материалом, который можно без труда повредить твердым предметом, оставив заметную вмятину или неровность на поверхности.

Следует так же отметить водобоязнь ГКЛ; если не используются специальные влагостойкие листы, то при намокании они могут разбухнуть, деформироваться и даже отвалиться от каркаса.

Если схематично представить себе процесс монтажа, то он будет условно выглядеть так: сначала потребуется определить место возведения выбранной конструкции, затем закрепить (привинтить) UW-профиль на полу и потолке.

Следующим этапом станет фиксация к нему CW-профиля выбранной ширины с шагом в 60 см.

После этого к вертикальным профилям при помощи специальных шурупов крепят листы гипсокартона — причем, только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы можно было спокойно проложить утеплитель и различные инженерные коммуникации. Потом уже с другой стороны получившейся конструкции тоже прикрепляют гипсокартонное полотно.