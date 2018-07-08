Фальш-камин в городской квартире: пошаговая инструкция

Камин — предмет интерьера, который за долгую историю своего существования превратился из насущной необходимости в декоративную деталь. Раньше ни одно жилище не обходилось без него, так как обогрев площадей и процесс приготовления пищи не представлялись возможными без данного объекта. В современном мире ситуация, разумеется, изменилась, и сейчас это элемент дизайна, часть стильного оформления пространства дома и квартиры.

Строительство настоящего дровяного камина регламентируется как перепланировка жилого помещения, следовательно, понадобится внесение его в базовый проект жилья и согласование в БТИ. Поэтому не будем рассматривать такой вариант из-за сложности его исполнения.

Намного проще разместить в квартире электрический камин, к тому же, его вполне можно оборудовать самостоятельно, если придерживаться четкого алгоритма действий.

Камин состоит из 4 основных частей:

— портал (передняя часть, украшенная декором);

— топка (камера сгорания топлива);

— дымосборник (закрытая камера над топкой);

— дымоход (труба для отвода продуктов сгорания).

Так как перед нами стоит задача сделать декоративный фальш-камин, то можно ограничиться сооружением только портала, в который будет помещаться заранее купленная топка. Оптимальный вариантом для того, чтобы изготовить портал, является гипсокартон, позволяющий получить очаг любого вида и конфигурации.

Рассмотрим пошагово, как самостоятельно сделать пристенный камин:

Шаг 1: выбор местоположения.

Этот этап — самый простой. Здесь нет никаких четких указаний и рекомендаций, нужно ориентироваться на свои предпочтения. Конечно, наиболее популярным местом размещения камина становится гостиная, но с таким же успехом его можно разместить в детской, спальне или в рабочем кабинете.

Шаг 2: приобретение топки.

Основное, на что нужно ориентироваться — габариты квартиры. Если площадь ее невелика, то громоздкая конструкция будет выбиваться из общего интерьера, загромождать пространство, да и просто выглядеть не вполне привлекательно.

В магазинах представлено много разных моделей, в том числе — компактные и неглубокие камины (минимальная глубина — 7 см) с эффектом горения.

Шаг 3: подбор инструмента.

Для того, чтобы спокойно и уверенно заняться сооружением портала, не отвлекаясь на разные досадные мелочи, следует заранее запастись всем арсеналом необходимых инструментов:

— профиль металлический для стоек;

— профиль металлический для направляющих;

— дюбель для монтажа (соответствующий типу стены);

— саморезы по металлу (для крепления каркаса);

— саморезы с потайной головкой (для крепления гипсокартона);

— гипсокартон;

— столешница из дерева или камня;

— любая декоративная отделка;

— клей, шпатлевка, затирка для швов;

— перфоратор;

— шуруповерт;

— ножницы по металлу;

— уровень;

— отвес;

— рулетка, линейка и иной мелкий инструмент.

Шаг 4: планирование и разметка.

В зависимости от желаний владельцев квартиры и с учетом габаритов помещения, выбирается форма и размер камина, определяется количество и форма декоративных элементов и функционал очага.

Затем на нужную стену карандашом или маркером наносится чертеж будущей конструкции. Можно выполнить его схематически, но с максимальной точностью, для чего понадобится монтажный уровень.

Шаг 5: пьедестал для камина.

Для сооружения основания под портал камина лучше всего взять столешницу из МДФ, толщиной от 20 до 50 мм, с защитным покрытием (ламинированием). Этот материал отличается повышенной влагостойкостью, не сильно восприимчив к воздействию высоких температур, представлен в широком цветовом ассортименте.

Пьедестал обычно бывает двух форм: прямоугольной (при возведении пристенного камина), либо пятиугольной (при возведении углового камина). Его площадь обязательно должна превышать площадь самого камина. Пьедестал устанавливается на небольшое возвышение, представляющее собой каркас из металлопрофиля, который в последствии закрывается плинтусом. Цвет плинтуса должен быть аналогичен цвету столешницы.

Шаг 6: каркас для камина.

Первым делом следует укрыть огнеупорным материалом всю площадь поверхности, которая будет соприкасаться с конструкцией камина. Далее берутся направляющие из металлопрофиля, из которых, согласно составленному чертежу, собирается каркас в виде симметричного параллелепипеда. Данную сборку можно сразу крепить к стене анкерами, но рекомендуется всё же сначала собрать ее отдельно, а затем закрепить дюбелями и саморезами.

Для придания ей дополнительной жесткости используется металлический профиль, который вставляется поперек конструкции с шагом примерно 25-30 см.

Последней формируется внутренняя часть. В ней потом будет размещаться заранее выбранный нагревательный элемент (топка).

Шаг 7: обшивка гипсокартоном.

После того, как каркас полностью сформирован и качественно закреплен, его зашивают листами гипсокартона. При помощи канцелярского ножа вырезают детали нужной конфигурации и прикрепляют их к профилю, используя шуруповерт. Стыки между гипсокартонными элементами в дальнейшем шпаклюются герметиком, а углы камина желательно укрепить перфорированными уголками из оцинкованной стали. Все поверхности грунтуются, а потом шпаклюются, что позволяет подготовить их к нанесению финишной отделки.

Шаг 8: декорирование камина.

Для финишной отделки можно использовать любой понравившийся материал: кирпич, гипс, мрамор, ВД-краску, фактурную штукатурку, искусственный камень.

Краску можно наносить как валиком, так и кистью; для фактурной штукатурки потребуется шпатель. Если выбор сделан в пользу искусственного камня, то понадобится специальный клей, обладающей повышенной адгезией, или жидкие гвозди.

Получившийся камин, сделанный своими руками, придаст дому интересный вид и создаст особую атмосферу тепла и уюта.