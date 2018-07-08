Дизайнер создала портативную кухню-трансформер для миллениалов

Выпускница Королевского колледжа искусств (Royal College of Art) Ю Ли создала портативную кухню. Об этом пишет Dezeen.

В наборе есть все необходимое для приготовления еды: мини-плита, разделочная доска, посуда, приборы и даже стойка для сушки посуды. По словам Ли, кухня идеально подходит студентам, живущим в общежитии, или молодым людям, которые снимают студию или часто меняют жилье.

«Конечные пользователи — это миллениалы, у которых нет постоянного доступа к кухне. Это те, кто делит кухню с другими людьми и постоянно толкается за место у плиты, и те, кто живет в маленькой студии без отдельной кухни», — объяснила дизайнер.

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Кухня устроена как конструктор: например, заднюю стенку коробки можно вынуть, чтобы высушить посуду после мытья. Стекающую воду может собирать разделочная доска. «Идея состоит в том, чтобы уместить все кухонное пространство в нескольких минималистичных элементах», — рассказала Ли.

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