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Толпа британских фанатов разгромила магазин «Икеа»
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Толпа британских фанатов разгромила магазин «Икеа» 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Толпа футбольных болельщиков забегает в известный шведский магазин мебели и начинает скандировать «кричалки».
В Сети появилось видео «набега» возбужденных британских болельщиков на гипермаркет «Икеа». В ролике запечатлены амплитудные прыжки на столах, стульях, диванах, слышны радостные возгласы.
На кадрах видно, как толпа британских футбольных фанатов забегает в известный шведский магазин мебели и начинает скандировать «кричалки». Сопровождают они все это прыжками прямо по расставленной для ознакомления с продукцией мебели.
Пришедшие сотрудники магазина ничего не могут сделать с разгоряченной толпой. Болельщики не прекращают радостно балагурить, несмотря ни на что. В какой-то момент фанаты толпой залезают на большую кровать и начинают прыгать на ней, разбрасывая подушки и одеяла.
Видеозапись «набега» размещена на канале Youtube.
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