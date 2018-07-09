Осень 2018: модные тенденции

Дизайнеры из года в год доказывают, что холодная пора года — не повод отказываться от ярких, стильных образов. Судя по фото с показов осень-зима 2018 года, модные тенденции будут направлены на эпатирование публики с помощью ярких деталей.

Тренды

Стилисты советуют модницам осенью 2018 года присмотреться к:

Меховым шапкам. Балаклавам. Объемным плащам и пальто. Пальто и плащам из кожи и лакированной кожи. Нарядам, декорированным бахромой. Широким поясам. Одежде с крупным изображением логотипов. Спортивному стилю. Ярким неоновым расцветкам. Платьям с вырезами по бокам. Костюмам в викторианском стиле. Многослойным комплектам.

Меховые шапки снова вернулись в моду. Дизайнеры представили модели сдержанных и кислотных цветов, однотонные и с принтами, пышные и компактные.

Если стиль ретро не понравится, можно заменить меховую шапку на балаклаву. Выглядит необычно, особенно, если балаклава выполнена как продолжение водолазки или украшена стразами.

Совет: если носить головной убор не хочется, можно использовать пальто с капюшонами, а в дождливую погоду дополнись образ стильным зонтом-тростью модной расцветки.

Объемные плащи-палатки и пальто-одеяла — стиль oversize продолжает удерживать свои позиции на подиумах. Подобные наряды привлекают внимание, согревают в холодную погоду и дарят ощущение комфорта и уюта.

Кожаные пальто снова в моде. Наиболее актуальные модели — черный кожаный плащ с акцентом на талии или прямого кроя. Придать образу немного глянца помогут модели из лакированной кожи с принтами или ярких цветов.

Бахрома несколько сезонов подряд остается актуальной. Атрибут стиля бохо перекочевал на подиумы и удачно дополняет пончо, пальто, платья, сумки и даже купальники.

Широкие пояса помогают сделать акцент на талии, а с помощью крупных пряжек образ приобретает легкий оттенок эпатажа.

Крупные логотипы — еще одна модная тенденция, которая сохранится осенью 2018 года. На фото с показов Max Mara и Fendi этот тренд выражен наиболее ярко.

В одежде спортивного стиля в грядущем сезоне прослеживается тематика мотоспорта. Хороший способ носить комфортную одежду в спортивном стиле и выглядеть при этом стильно и женственно.

Яркие неоновые оттенки незаменимы дождливой, пасмурной осенью. Они напоминают о лете, вносят долю позитива в будни. Особенно эффектно выглядят лакированные плащи неоновых цветов.

Совет: если плащ кислотного оттенка кажется чем-то кардинальным, то можно дополнить образ небольшой яркой деталью (сумка, зонт, перчатки и т. п.).

Платья с вырезами по бокам делают акцент на талии. Это смелый вариант для стройных девушек. В подобном наряде можно посетить вечеринку или сходить на свидание. Для повседневного гардероба желательно подобрать более сдержанные модели.

Костюмы в викторианском стиле создадут модный офисный образ (при условии отсутствия строгого дресс-кода) или станут необычным вариантом для вечеринки (особенно в сочетании с яркими аксессуарами).

Многослойность — еще один тренд, который позволяет чувствовать себя комфортно и уютно в холодную пору года.

Цветовая гамма

Судя по модным тенденциям, осень 2018 года будет яркой. На фото с подиумов преобладают сочные, насыщенные цвета:

оранжевый; алый; марсала; желтый (от золотистого до горчичного); зеленый (глубокий, приглушенный); фуксия; сиреневый; нежно-розовый; бежевый; светло-серый; нежно-голубой; синий.

Сочные оранжевые оттенки осенью дизайнеры используют для создания моно-образов (look, для которого используют один цвет). Яркое шерстяное пальто будет смотреться не менее эффектно в сочетании с одеждой более спокойных тонов (бежевый, черный, шоколадный). Самые дерзкие модницы могут попробовать яркое сочетание апельсинового и голубого цветов.

Алый цвет придает образу откровенности, привлекает внимание и практически каждый сезон используется именитыми кутюрье при создании осенне-зимних коллекций.

Марсала — насыщенный винный оттенок. Он делает образ ярким и соблазнительным. Хорошо сочетается с темно-синим, белым, черным, светло-серым оттенками.

Оттенки желтого делают look более задорным, но осенью 2018 года модные тенденции немного изменились и на фото с показов можно наблюдать более приглушенные оттенки с золотистым отливом и комбинации желтого с черным.

Спокойный зеленый изначально проигрывает насыщенному изумрудному и сочному цвету весенней зелени, но при внимательном рассмотрении образов с мировых подиумов мнение меняется. Приглушенные зеленые оттенки помогают создать сбалансированный, уютный образ.

Фуксия — яркий оттенок, который привлекает внимание. Используется для создания моно-образов либо в сочетании с нейтральными светло-серым, белым или айвори.

Сиреневый — фаворит 2018 года по версии Pantone. Его вариации представлены во всех модных коллекциях. Поклонницам ярких оттенков подойдет оттенок ультрафиолет, более сдержанным модницам понравятся приглушенные, пастельные варианты цвета.

Нежный розовый оттенок — выбор романтичных натур. Хорошо сочетается с бежевым и красным цветами.

Бежевый — универсальный цвет, который подходит любому цветотипу и гармонично сочетается с большинством оттенков.

Светло-серый хорошо сочетается с яркими цветами (красный, бордо, оранжевый, ярко-синий, фиолетовый и т. п.).

Нежно-голубой — подходящий вариант, если модница не хочет использовать кислотные или насыщенные оттенки, а образ должен быть ярким и нежным одновременно.

Оттенки синего второй сезон подряд в фаворе у дизайнеров. Синий тренч или пальто стали классикой осенней моды.

Принты

Стилисты советуют модницам выбирать осенью 2018 года классические, беспроигрышные варианты принтов:

цветы; клетка; анималистичный (леопард); абстракции и этнические мотивы.

Цветочная тематика остается актуальной на протяжении всего года. Осенью и зимой они напоминают о весенне-летнем периоде и делают образ нежным и женственным.

Клетка — классический осенний вариант. Размеры и цвет могут быть любыми, а универсальность этого принта позволяет использовать его при создании деловых, повседневных и праздничных образов.

Среди анималистичных принтов в лидеры вырвался леопард. Приветствуются классические и яркие (фиолетовый, темно-синий) варианты.

Абстракции и этнические мотивы делают образ изысканным.

Обувь

Благодаря модным тенденциям осени 2018 года, девушкам будет из чего выбрать. На фото с показов присутствует изысканная, необычная и классическая удобная обувь.

Модницам, которые предпочитают классику, подойдут:

туфли-лодочки; сапоги-чулки; полусапожки на тонком или устойчивом толстом каблуке; высокие сапоги с широким голенищем.

Девушки, которым нравятся необычные и яркие детали, смогут пополнить гардероб:

сапогами-чулками со шнуровкой и вырезами; прозрачными туфлями на каблуке необычной формы; обувью с принтами и стразами.

При выборе обуви необходимо учитывать образ жизни. Для ежедневных поездок на работу (особенно в общественном транспорте), желательно выбирать практичные, удобные модели.

Если много времени приходится проводить на свежем воздухе, то необходимо с осторожностью выбирать модели из замши (желательно иметь в запасе пару обуви из кожи, резины и др. практичных, износостойких материалов).

Сумки

Осенью 2018 года модные тенденции сумок практически не изменились и это доказывают фото с показов именитых кутюрье.

Актуальными остаются классические трапециевидные сумки, полукруглые модели и варианты с круглыми ручками. Модницам, которые предпочитают компактность, понравятся маленькие сумочки через плечо и поясные сумки. Девушки, которым пришелся по вкусу стиль oversize, оценят сумки-сундуки и огромных размеров шопперы.

Этой осенью в моде будут сумки спокойных цветов. Оттенки бежевого, черного, шоколадного, зеленого и металлик благодаря своей универсальности станут удачным дополнением практически любого образа.

Желательно выбирать сумки из замши, бархата, натуральной кожи, экокожи, плюша, лакированной кожи и не обделять вниманием модели с бахромой.

Аксессуары

Без аксессуаров look не будет полным. Осенью 2018 года дизайнеры сделали ставку на крупные украшения. Колье, кулоны и серьги гигантских размеров привлекают внимание, помогают сделать акцент на красивой шее, линии декольте или ультрамодной стрижке.

Необходимо соблюдать меру. Достаточно одного крупного украшения. Если использовать сразу серьги, колье, браслеты и широкие ремни с дизайнерскими пряжками, можно создать нелепый образ, перегруженный яркими элементами.

Материалы

Кутюрье предпочитают использовать натуральные, приятные на ощупь, ткани. Исключение — элементы декора (используют металлические и пластиковые вставки, стразы и т. п.) и меховые изделия.

Осенью-зимой 2018 года на подиумах преобладают модные тенденции с использованием плюша и искусственного меха для создания шуб, полушубков и жилетов. На фото подобные модели выглядят эффектно, их стоимость на порядок ниже и они не прихотливы в уходе.

При выборе верхней одежде желательно отдавать предпочтение коже, экокоже, замше, лакированной коже, шерсти.

Совет: от синтетических тканей стилисты советуют отказаться или следить, чтобы процент полиэстра в составе был небольшим.

Для повседневного гардероба подойдет одежда из трикотажа, хлопка и шерсти.

Дополнения образа

Для создания полноценного образа, необходимо дополнять комплекты одежды и аксессуаров правильным макияжем и маникюром.

Осенью 2018 года в моду возвращается беспроигрышная классика макияжа — стрелки в сочетании с алыми или нюдовыми губами. Для делового образа можно дополнительно использовать тени пастельных оттенков. Для вечеринки можно поэкспериментировать с яркими тенями и цветной тушью, добавить блесток или остановить выбор на классическом варианте smoky eyes.

Визажисты советуют уделять внимание коже — она должна быть гладкой и ровной. Придать ей сияние поможет хайлайтер, а сделать черта лица более выразительными — контуринг.

В маникюре на пике популярности объемный декор (стемпинг с акриловой пудрой, чеканка, гелевые волны, металлические вензеля, стразы и т. п.) и глиттер.

Классика остается актуальной — френч или глянцевый красный маникюр подойдет для любого мероприятия.

Главное правило — ногти должны быть ухоженными, одинаковой длины и формы.

Следуя модным тенденциям осенью 2018 года, можно самостоятельно создать стильный образ. Достаточно внимательно изучить фото​ с показов и подобрать одежду, которая будет подчеркивать достоинства и скрывать возможные недостатки фигуры.